Petkim, rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, rekorlar kırmaya devam ediyor. 2017 yılının finansal sonuçlarıyla yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaşan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan Petkim'in net karının bir önceki yıla göre yüzde 90 artırarak 1 milyar 389 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti. Geçen yıl yüzde 97 üretim kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Mammaddov, net satışların ise bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak, 7 milyar 364 TL milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki; Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, 2017 finansal sonuçlarını açıkladı. Net karını bir önceki yıla göre yüzde 90 artırarak 1 milyar 389 milyon TL'ye yükselten Petkim'in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) yüzde 101 artarak 1 milyar 791 milyon TL'ye ulaştı. 2017 yılında yüzde 97 üretim kapasitesini yakalayan Petkim'in net satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 7 milyar 364 milyar TL oldu.

Petkim'in Türkiye'de onlarca sektörün tedarikçisi olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği yatırımlar ve iş ortaklıklarıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan güçlü bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, bu katkının artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi. Bu yılın başında STAR Rafineri'ye dolaylı olarak yüzde 18 oranında ortak olmak için 500 milyon dolarlık bir tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mammadov, "Bu piyasa koşullarından mümkün olduğunca bağımsız olmak için böyle bir yatırım kararı aldık. Bu yıl içinde STAR Rafineri'nin devreye girmesiyle, hammadde ihtiyacımızın tamamını oradan sağlayacağız. Bu da elimizi güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak. 2018 yılı zorlu olmakla birlikte Petkim'in verimlilik odaklı yeni başarılara imza attığı bir dönem olacak." dedi.

"Dengeli bilançomuzla riskimiz düşük"

Türkiye ekonomisi açısından 2017 yılını değerlendiren Anar Mammadov, yıl sonunda yaşanan kurdaki dalgalanmaları hatırlatarak şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisini kısa vadeli kur dalgalanmalarıyla değerlendirmek doğru olmaz. Türk ekonomisi sağlam temeli ve geçen yıl gösterdiği başarılı performansla, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin başında yer alıyor. 2017, özellikle de yılın ilk ayları, kolay bir dönem olmadı. Ancak, kamu tarafından alınan önlemler; Kredi Garanti Fonu'ndan yapılan müdahale çok olumlu etki yarattı. Ekonomi yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 11.1 gibi yüksek büyüme oranına ulaştı. Buradan hareketle, yılın tamamındaki büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sonuçlar izlenen politikaların başarısını ortaya koyuyor."

2018'de enflasyonun da daha sabit istikrarlı bir hale gelmesini beklediklerini dile getiren Mammadov, "Petkim olarak biz her zaman güçlü bilançomuzu korumaya çalışıyoruz. Bizim döviz açık pozisyonumuz çok sınırlı. Aynı zamanda üretimimizin önemli bir kısmını ihraç ettiğimiz için, dengeli bir bilançomuz var" dedi.

"Türk sanayicisi ve KOBİ'lerin yanındayız"

Petkim'in, ülkemizin ilk ve tek yerli petrokimyasal ürün üreticisi olarak, iç pazarda yüzde 18 pazar payına sahip olduğunu söyleyen Mammadov, "Türk sanayicisi ve KOBİ'lerine büyük fiyat avantajı sunuyoruz. Ayrıca, sağladığımız tedarik güvencesi yurtiçi müşteriler için sürdürülebilir üretimin temelini oluştururken, ürün kalitemizin yüksekliği de hem yurtiçi hem yurtdışında güvenilir tedarikçi olma gücümüzü pekiştiriyor" diye konuştu.

Konuşmasında, Petkim'in ihracat yaptığı başlıca ülkeler arasında İtalya, ABD, Yunanistan, İspanya ve Belçika'nın geldiğini kaydeden Mammadov, uzun yıllardır Ege Bölgesi'nde ihracat liderliğini ellerinde tuttuklarını belirtti. Mammadov şöyle devam etti: "Yıllık 3.6 milyon ton brüt üretim kapasitemizin içinde etilen üretimimiz 588 bin tonluk bir değer taşıyor. Etilen bazlı üretim yapan petrokimya şirketlerinin kapasiteleri bu üretim büyüklüğüne göre belirleniyor. Bu açıdan bakacak olursak dünyada 33'üncü sıradayız. Bu sektörde, Türkiye'nin çok önemli bir üretim açığı olduğunu, dışa bağımlılığımızın sürdürülemez olduğunu söylerken, dayanak noktamızı bu veriler oluşturuyor." Mammadov, Petkim'in doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam ettiğini de sözlerine ekledi.

Petlim'le hem Petkim hem bölge ihracatına destek

Mammadov, ayrıca, SOCAR Türkiye tarafından 400 milyon dolarlık yatırımla Aliağa Yarımadası'nda hayata geçirilen Petlim Konteyner Terminali'nin, Petkim'in elini güçlendiren bir diğer yatırım olduğuna dikkat çekti. Rafineri-petrokimya-enerji-lojistik-dağıtım entegrasyonunun kalbi niteliğinde stratejik bir lojistik üs olan limanın 16 metrelik su derinliğiyle, 16 bin TEU kapasiteli son nesil gemilere hizmet verebilme özelliğine sahip olduğunu belirten Mammadov, Petlim Konteyner Terminali'nin, Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 3'üncü büyük limanı konumunda bulunduğu bilgisini verdi.

Petkim'de dönüşüm devam ediyor

Konuşmasında geçtiğimiz yıl Petkim'de başlatılan mükemmellik ve kültürel dönüşüm programı hakkında da bilgi veren Mammadov, "Petkim Benim" adını verdikleri programla önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti. "Bu iyi yönde dönüşüme devam ediyoruz. Bir diğer şirket içi yatırım konumuz ise dijitalleşme. Dijitalleşme ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu oluşturduk. Bu alanda ciddi anlamda ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz, Petkim'i Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en dijital şirketi yapmak. İstiyoruz ki dijitalleşme deyinde Petkim, Petkim deyince dijitalleşme akla gelsin" dedi.

Vira Haber