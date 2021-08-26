Gemide zehirlenme! 'İki Türk denizci öldü'

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı GLOBAL LAKE isimli tankerin Cartagena Limanı açıklarında seyir halinde iken gemide yapılan tank temizleme işlemi esnasında ikisi Türk üç mürettebatın zehirlenerek vefat ettiğini, bir mürettebatın ise ağır yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Cartagena MRCC ile görüşülerek, yaralı personelin gemiden helikopter ile tahliyesi sağlanmıştır. 3 cenaze gemide muhafaza edilmektedir. Liman yanaşmasına müteakip gerekli yasal işlemler başlatılacak olup olay Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir

Şirketimizin işletmeciliğini yaptığı Liberya bayraklı GLOBAL LAKE isimli gemi İspanya açıklarında iken mürettebat tarafından kargo tank kontrolü yapılması sırasında çalışma arkadaşlarımızdan Usta Gemici Mindia Gatenadze, Güverte Lostromosu Hasan Argındoğan, Usta Gemici Hüseyin Eryılmaz ve Gemi Kaptanı Ahmet Akdeniz’in baygınlık geçirmeleri neticesinde olaya diğer gemi adamları tarafından derhal müdahale edilmiş, acil yardım çağrısı yapılmış ve gerekli ilk yardım müdahalelerinde bulunulmuştur. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mindia Gatenadze, Hasan Argındoğan ve Gemi Kaptanı Ahmet Akdeniz’in hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hüseyin Eryılmaz ise yaralı olarak, gemiden yapılan çağrı üzerine ve şirketimizin girişimleriyle olay yerine derhal intikal eden helikopterle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır.

Meydana gelen elim olayla ilgili olarak gerek şirketimiz gerekse resmi makamlar tarafından gerekli incelemeler ve araştırmalar titizlikle yürütülmekte olup, olayın meydana gelmesindeki tüm etkenler incelenerek sonuçları bütün açıklığıyla kamuoyu ve resmi makamlarla paylaşılacaktır.

Olayda hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve denizcilik camiamıza başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. Bu acı süreçte çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu, gerekli her türlü desteği sağladığımızı ve sağlamaya devam edeceğimizi bilgilerinize saygıyla sunarız.”

Vira Haber