Türkiye, 2020 Tokyo yüzme yarışlarında finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan milliler, ikinci seride yarıştı. Serisinde 2.44.80'lik derece elde eden Milli Takım, 8. olarak final bilete çıktı.

Vira Haber