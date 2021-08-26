İMEAK DTO'nun, 39. Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor

Kıran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Deniz Ticaret Odamız, denizciliğin uluslararası bir sektör olduğunu bilen, kurumsallaşması, ilerlemesi ve dünya ile rekabet edebilir düzeye gelmesi için çaba gösteren ileri görüşlü büyüklerimizin gayretleri ve girişimleri, denizciliğe büyük önem veren dönemin Başbakanı merhum Emekli Oramiral Bülent Ulusu’nun destekleriyle 26 Ağustos 1982 tarihinde kurulmuştur.

Başlangıçta sadece İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak 744 üye ile yola çıkan Odamızın faaliyet alanı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizi, daha sonra da Ege ve Akdeniz’i, nihayet Karadeniz’e kıyısı olan illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

İMEAK Deniz Ticaret Odamız bugün, armatörü, tersanecisi, limancısı, balıkçısı, acentesi kısacası ekmeğini denizden kazanan yaklaşık 10 bin üyesi, ülke genelinde 9 şube, 15 temsilcilik ve 48 meslek komitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan 365 Oda ve Borsa arasında Türkiye’nin en büyük odalarından birisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1982 yılından bugüne kadar geçen 39 yılda, Deniz Ticaret Odası olarak Türk deniz ticareti dünyasını her alanda daha ileriye götürmek ve daha etkin hizmetler gerçekleştirmek amacıyla büyük emek sarf edilmiştir. Odamız bugün güçlü organizasyon yapısı ve sağlam kurumsal hafızası ile sektöre ilişkin bilginin kaynağı durumundadır ve geleceğe doğru emin adımlarla yol almaktadır.

Türkiye’nin denizcilik sektöründeki çatı kuruluşu olan Odamızın kurulmasına ve bugünlere gelmesine emek veren tüm büyüklerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet, yaşayanlara sıhhat ve afiyet diliyor, Deniz Ticaret Odamızın 39. yılını kutluyorum.”

Vira Haber