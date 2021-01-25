Gemideki Panik Odası Tarandı!

Afrika’da Nijerya açıklarında silahlı deniz korsanlarının saldırısına uğrayan Liberya bayraklı “M/V Mozart” isimli gemiden kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili endişeli bekleyiş devam ediyor. Karadan 170 km açıkta meydana gelen saldırıda, korsanların hızlı botlarına destek veren bir ana akaryakıt gemisi kullandığı ve saldırı sırasında geminin panik odasına saklanan mürettebata ulaşmak için yedi saat metal kesme makinesiyle kapıyı kesmek için uğraştıkları öğrenildi.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın özel haberine göre kaçırılan denizcilerin bölgede tropik ormanlarla çevrili Bayesla eyaletine götürüldüğü tahmin ediliyor. Yardım çağrısı yapan gemiye saatlerce askeri güçlerin gelmemesi dikkat çekerken, korsanların silah kullanması olayın ciddiyetini ortaya koydu.

4 deniz haydutu

“Mozart” isimli konteyner gemisine önceki gün baskın yapan silahlı korsanlar, bir Azeri denizciyi öldürdü. Aralarında kaptanın da bulunduğu 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini de Gine Körfezi’ne çekti. Somalili deniz korsanlarının aksine silah kullanmaktan çekinmeyen korsanların saldırısının detaylarına Milliyet ulaştı. Nijerya’nın Lagos limanından çıktıktan sonra istikametini hemen güneye çevirmek yerine güvenlik gereği batıya doğru giderek karadan uzaklaşan Mozart isimli gemiye çıkan deniz haydutlarının 4 kişi olduğu sanılıyor. Hızlı botların gidebileceği mesafenin çok ötesindeki Mozart’a açık denizde bekleyen ana gemi ya da yakıt ikmal gemisi desteğiyle ulaştığı öğrenilen korsanların, yöntem değiştirdiği görüldü. Karaya ulaşmak için tekrar 100 deniz mili gitmek zorunda olan deniz haydutlarının yakıt ikmalinin ardından denizcileri götürdüğü düşünülüyor.

Kurşun yağdırdılar

23 Ocak sabahı saat 06.00 sıralarında korsanların gemiye doğru hızlı botlarla geldiğini gören kaptan Mustafa Kaya’nın uyarısıyla geminin tüm mürettebatının kendilerini makine dairesinin yeke kısmındaki ‘panik odası’na kilitlediği öğrenildi. Gemiye çıkan korsanların ‘Citadel’ adlı korunaklı bölgeyi bulduktan sonra fidye amacıyla kaçırmak istedikleri gemicilere ulaşmak için demir kesme makinesi kullandıkları belirlenirken, jet taşı tabir edilen makineyle açılan delikten kapıyı kırmayı başardıkları ve hemen silah kullandıkları öğrenildi. Korunaklı kapıyı kesmek için 6-7 saat uğraşan korsanların panik odasındaki 19 kişiye kurşun yağdırdığı ve o sırada da geminin ikinci çarkçısı Azeri Farman İsmayilov’u öldürdükleri ortaya çıktı. Korsanların daha sonra mürettebatı darp ettiği ve üç mürettebatı gemide bırakarak 15 Türk denizciyle gemiden ayrıldığı öğrenildi. Saldırı sonrasında gemide kalan başçarkçı Süha Tatlıgil’in panik odasında gizlendiği, 4’üncü kaptan Furkan Yaren ile makine yağcısı Gökhan Lale’nin de yaralı olduğu için bırakıldığı öğrenildi. Korsanların geminin yerinin tespit edilmemesi için tüm seyir cihazlarının kablolarını koparttığı böylece zaman kazanmak istedikleri belirlendi.

Vira Haber