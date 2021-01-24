Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği: Güvenli Denizler İstiyoruz!

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği olarak 23/01/2021 tarihinde Gine körfezinde “M/V MOZART” adlı gemiye yapılan deniz haydutluğu saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden meslektaşımıza rahmet ailesine başsağlığı, kaçırılan meslektaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletir en kısa zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyoruz.

03/12/20202 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında da belirtiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 02/12/2020 yılı genel kurul toplantısında biz deniz emekçilerini tedarik zincirinin “KİLİT PERSONEL’i olarak belirlemiş ve ilgili alt kuruluşlarına da üyelerine bu konuda benzer kararlar alınmasını tavsiye etmiştir.

ICC (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) 2020 yılında 195 olayın meydana geldiğini ,135 personelin rehin alındığını ve olayların %95 nin bu bölgede meydana geldiğini, Haydutların karadan 60 ila 200 deniz mili açığa kadar faaliyet gösterdiklerini bildirmektedir.

Sayın yetkililerden talebimiz; Somali örneğinde olduğu gibi, Birleşmiş Milletler kararı ile bölgede ortak deniz gücü oluşturularak güvenli geçişin sağlanması için gerekli girişimlerin yapılmasıdır.

Bir kez daha Tedarik zincirinin kesintisiz işleyişi için görevlerini özveriyle yapan deniz emekcisi meslektaşlarımıza geçmiş olsun der, menfur saldırıda hayatını kaybeden meslektaşımıza rahmet. Ailesine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Vira Haber