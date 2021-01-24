Tamer Kıran: "Saldırıyı Büyük Bir Üzüntü ve Endişeyle Takip Ediyoruz"

Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Gemiadamlarımızın çalıştığı Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, Nijerya açıklarında 23 Ocak Cumartesi günü deniz haydutları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz.

Saldırıda, mürettebat arasında hayatını kaybeden kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı 2. Mühendis Farman Ismayılov’a Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk Denizcimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. "

Vira Haber