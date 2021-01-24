Korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart, Gentil Limanı'na Ulaştı

Mozart gemisine yapılan saldırının duyulmasının ardından Türkiye kaçırılan 15 mürettebatı sağ salim teslim almak için diplomasi trafiğini devreye soktu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine Körfezinde Mozart isimli Liberya bayraklı konteyner gemisine yapılan saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Mozart Gemisi 24.01.2020 tarihinde saat 10.30’da Gabon’un Gentil Limanı demirleme sahasına ulaşmıştır" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine Körfezinde, Mozart isimli Liberya bayraklı konteyner gemisine yapılan saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Olay hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"23.01.2020 tarihinden saat 18.45’de gemi işleticisi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi aranmıştır. Gemi işleticisi tarafından yapılan bilgilendirmede sabah saatlerinde Mozart isimli konteyner gemilerine deniz haydutlarının saldırdığı, 15 Türk personelin kaçırıldığı, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürülmüş olduğu ve gemi üzerinde 3 Türk personel ile birlikte Gabon, Port-Gentil limanına doğru hareket halinde olduğu bilgisi alınmıştır.

Gemide deniz haydudu bulunmayıp, geminin 24.01.2020, Türkiye saati ile saat 10.00’da Port-Gentil demirleme sahasında olacağı ifade edilmiştir. Gemi işleteni tarafından; bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG) ve sigorta kuruluşu bilgilendirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığımız derhal bilgilendirilmiştir. Mozart Gemisi 24.01.2020 tarihinde saat 10.30’da Gabon’un Gentil Limanı demirleme sahasına ulaşmıştır. Gine körfezinde 2020 yılında 52 gemiye fiili korsan saldırısı gerçekleştirilmiş olup Liberya bayraklı, donatanı Amerika’da mukim, işleteni İstanbul merkezli Boden Denizcilik A.Ş.’ye olan Mozart konteyner gemisinin durumu Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AZERBAYCAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi. Jeyhun Bayramov Azerbaycanlı diplomatların da mürettebatın sağ salim evlerine kavuşmaları için devrede olduğunu söyledi.

MÜHENDİSİN CENAZESİ ALINDI

Korsanların geride bıraktıkları 3 personel gemiyi Gabon’un Gentil Limanı’na ulaştırdı. Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçiliği görevlileri gemiyi limanda karşıladı. Mürettebata burada ilk tıbbi müdahale yapıldı. Hayatını kaybeden 2. Mühendis Farman Ismayilov’un cenazesi gemiden alındı.

Vira Haber