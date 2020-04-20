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Gemideki Yolcular, Yurda Döner Dönmez Karantinaya Alındı

Gemideki Yolcular, Yurda Döner Dönmez Karantinaya Alındı

El. Venizelos gemisindeki 89 kişilik yolcu, geniş güvenlik kapsamında Çanakkale'de yurtta karantinaya alındı.

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Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos adlı gemideki yolculardan 89'u, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Atina'dan otobüslerle hareket eden 160 kişilik gruptan 89'u, İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra sağlık kontrollerinin yapılmasından sonra yine otobüslerle Çanakkale'ye getirildi.

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Karantinada kalacak 2'si yabancı uyruklu 89 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirildi.

Vira Haber

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