YAF DIESEL Firma Sahibi Yusuf Kanıcı Vira Haber'e Önemli Açıklamalarda Bulundu

Özel Yayın | Furkan Hasdemir

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine başladı.

İlk konuğumuz YAF DIESEL Firma Sahibi Yusuf Kanıcı oldu. Yusuf Kanıcı YAF DIESEL'in koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri, geliştirdiği stratejileri anlatırken, salgının sosyal hayata bakan yönüyle ilgili de önemli mesajlar verdi.

İşte röportajın tamamı:

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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