ASELSAN Orta Asya'daki Faaliyetlerini Artırıyor
Faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da hızla sürdüren ASELSAN, dost ve müttefik ülke Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemine yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.
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ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri halen 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.
ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki; Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Vira Haber
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