ASELSAN Orta Asya'daki Faaliyetlerini Artırıyor

ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri halen 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.

ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki; Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Vira Haber