Esko Marine Genel Müdürü Erhan Esinduy Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor. Bugünkü Konuğumuz Esko Marine Genel Müdürü Erhan Esinduy oldu.

Erhan Esinduy, Esko Marine'nin koronavirüs karşısında aldığı tedbirleri ve geliştirdiği stratejileri anlatırken, Liberya Bayrağı'nın koronavirüse karşı aldığı önlemleri, güncel yakıt fiyatları durumunun sektörel yansımalarını, genel anlamda koronavirüs salgınına bakış açısının nasıl olması gerektiğini anlattı.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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