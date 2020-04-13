RANA SHIPPING Teknik Müdürü Murat Bakal Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor

Bugünkü Konuğumuz RANA SHIPPING Teknik Müdürü Murat Bakal oldu. Murat Bakal, RANA SHIPPING'in koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri, geliştirdiği stratejileri anlatırken, gemi adamı değişimleri sorunu, yüksek kükürtlü - düşük kükürtlü akaryakıt farkının azalması ve salgının sosyal hayata bakan yönüyle ilgili de önemli mesajlar verdi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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