AVS Global Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü Konuğumuz AVS Global Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek oldu. Abdülvahit Şimşek, AVS Global Supply'nin koronavirüs karşısında aldığı tedbirleri ve geliştirdiği stratejileri anlatırken, koronavirüs salgınına bakış açısının nasıl olması gerektiğiyle ilgili de mesajlar verdi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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