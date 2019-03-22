Gemiler 2025'de geçmeye başlayacak

Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul'un açılış tarihiyle ilgili bilgi verdi. Bakan'ın açıklamasına göre, 2025'te Kanal İstanbul'dan deniz araçlarının geçmeye başlayacak.

"Buradaki gecikmenin sebebi biziz" diyen Turhan, Kanal Projesi aynı zamanda bir şehircilik projesi. İstanbul'un marka değerini yükseltecek olan bir proje" değerlendirmesinde bulundu.

"PLANLAMA BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

Turhan, projenin yapım ve planlama ile ilgili kısmının büyük ölçüde tamamlandığının altını çizerek, "Proje kapsamında inşa edilecek kanalın yeri belli. Kanal boyunca etrafındaki deniz yapıları, liman yapıları, iskeleler ve ticari alanlar, bunların hepsi ayrıntılı şekilde hazırlandı, tamamlandı. Biz bunu imar planlarına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kanalın etrafında oluşacak diğer şehir planlarını 1/100.000 ölçeğinde tamamladı. Bunun ÇED aşamasıyla ilgili son değerlendirmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

YAP İŞLET DEVRET USULÜ

Kanal İstanbul Projesi'ni yap işlet devret yöntemiyle yapmayı düşündüklerini belirten Turhan, projede toplam maliyetin yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu söyledi.

"KANAL İSTANBUL İLE KAPASİTE ARTACAK"

Turhan, boğazların mevcut kapasitesinin uluslararası deniz trafiğindeki araçları taşımaya yetmediğine işaret ederek, "Deniz trafiğine hizmet verecek kapasiteyi artırmamız zorunlu. Burası uluslararası bir deniz yoludur. Burada ticari taşıma yapan araçları geçirmek zorundayız. Bunun kurallarını da belirleme yetkimiz var. Deniz ulaşımı için Kanal İstanbul'un yapılması ve her türlü işletme kullanma hak ve yetkisinin Türkiye'de olması çok önemlidir" diye konuştu.

HEDEF 2019'DA START VERMEK

"Kanal İstanbul'a müşteri bulunamaması durumunda, kendi imkanlarımızla 2019 içerisinde start verme hedefimiz var" ifadesini kullanan Turhan, proje güzergahı üzerinde 7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi planlandığına dikkati çekti. Turhan şunları kaydetti:

"Bunlarla birlikte ana su iletim hatlarının geçişi kapsamında, 8 adet tünelli geçiş planlanmıştır. Mevcut 14 enerji nakil hattı için 4 koridordan, mevcut 7 doğalgaz hattı için 5 koridordan ve mevcut telekomünikasyon hatları için de 3 koridordan olacak şekilde geçiş planlaması yapılmıştır. Kanal İstanbul'u 2025'te ülkemize kazandırmış oluruz. Tam teşekküllü olarak buradan deniz araçları geçmeye başlar ve burada yaşam başlar."

KANAL İSTANBUL'UN GÜZERGAHI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında; 7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi olacak.

Kanal İstanbul'un toplam alanı 26 bin hektar olacak. Yatay mimari ile sadece 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus planlanıyor.

Vira Haber