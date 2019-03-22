‘TÜDEV'de yeni bir sinerji yaratacağız’

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları 22 Şubat Cuma günü yapılan seçimle bayrağı devralmıştı. TÜDEV Yönetimi Başkan Tamer Kıran’ın önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda 20 Mart Çarşamba günü Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın Tuzla’daki binasında Yönetim Kurulu, ikinci kez bir araya geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası ve TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TÜDEV’in çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıran "Görev dağılımını yaptık. İlk gündemimiz TÜDEV’e ben, Eser Hanım ve Ümit Bey haricinde tamamı yeni. Dolayısıyla TÜDEV’i kendilerine tanıtmak, TÜDEV bugüne kadar neler yapmış onları anlatmak. Bunları yaparken nasıl yapmış, onları biraz anlatmak. Ardından da gelecekle ilgili yapılması düşünülen şeylerle ilgili planları bir bir hayata geçirmeye başlamak üzere startı veriyoruz’’ dedi.

Yeni dönemde değişiklik sinyali de veren Başkan Kıran ‘Artık yedek üyelerle birlikte toplanıyoruz. Asıl ve yedek üyeler beraber toplanıyoruz. Hem biraz daha fazla sinerji yaratmak hem de meclis üyemizin, hem mütevelli heyet üyemizin sayısının daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Çünkü buradan uzak durdukça buralarda neler olup bittiğini bilemiyor insan. Onun için gelsinler mümkün olduğu kadar herkes elini taşın altına koysun bir şeyler üretsin diye çalışmaya başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor.

Tamer Kıran (Başkan)

Asil Üyeler

Eser Bayraktar

Ümit Sandıkcı

Zeynep Pınar Kalkavan Sesel

Ahmet Can Bozkurt

Abdulvahit Şimşek

Deniz Ticaret Odası’nın Belirlediği Asil Üyeler

Hakan Çendik

Kasım İnandı

Barış Türkmen

TÜDEV Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Orkun Özek

Yavuz Cihad Güler

Adem Kocadağ

Yalçın Akın

Müge Üner Rızvani

Şevki Semih Ege

Deniz Ticaret Odası’nın Belirlediği Yedek Üyeler

Hüseyin Mengi

Selahattin Cem Burçkin

Mustafa Aslan

TÜDEV Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Ahmet Aygün Özgen

Emin Eminoğlu

Yılmaz Onur

TÜDEV Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Korkut Omur

Sefer Süheyl Demirtaş

Tolga Tomba

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