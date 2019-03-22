‘TÜDEV'de yeni bir sinerji yaratacağız’
Türk Deniz Eğitim Vakfı Tamer Kıran başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 22 Şubat’ta TÜDEV’in kaptan köşküne geçen Kıran ve çalışma arkadaşlar 20 Mart Çarşamba günü TÜDEV binasında bir araya geldi.
Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları 22 Şubat Cuma günü yapılan seçimle bayrağı devralmıştı. TÜDEV Yönetimi Başkan Tamer Kıran’ın önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda 20 Mart Çarşamba günü Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın Tuzla’daki binasında Yönetim Kurulu, ikinci kez bir araya geldi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası ve TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TÜDEV’in çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıran "Görev dağılımını yaptık. İlk gündemimiz TÜDEV’e ben, Eser Hanım ve Ümit Bey haricinde tamamı yeni. Dolayısıyla TÜDEV’i kendilerine tanıtmak, TÜDEV bugüne kadar neler yapmış onları anlatmak. Bunları yaparken nasıl yapmış, onları biraz anlatmak. Ardından da gelecekle ilgili yapılması düşünülen şeylerle ilgili planları bir bir hayata geçirmeye başlamak üzere startı veriyoruz’’ dedi.
Yeni dönemde değişiklik sinyali de veren Başkan Kıran ‘Artık yedek üyelerle birlikte toplanıyoruz. Asıl ve yedek üyeler beraber toplanıyoruz. Hem biraz daha fazla sinerji yaratmak hem de meclis üyemizin, hem mütevelli heyet üyemizin sayısının daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Çünkü buradan uzak durdukça buralarda neler olup bittiğini bilemiyor insan. Onun için gelsinler mümkün olduğu kadar herkes elini taşın altına koysun bir şeyler üretsin diye çalışmaya başlıyoruz." açıklamasını yaptı.
Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor.
Tamer Kıran (Başkan)
Asil Üyeler
Eser Bayraktar
Ümit Sandıkcı
Zeynep Pınar Kalkavan Sesel
Ahmet Can Bozkurt
Abdulvahit Şimşek
Deniz Ticaret Odası’nın Belirlediği Asil Üyeler
Hakan Çendik
Kasım İnandı
Barış Türkmen
TÜDEV Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Orkun Özek
Yavuz Cihad Güler
Adem Kocadağ
Yalçın Akın
Müge Üner Rızvani
Şevki Semih Ege
Deniz Ticaret Odası’nın Belirlediği Yedek Üyeler
Hüseyin Mengi
Selahattin Cem Burçkin
Mustafa Aslan
TÜDEV Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Ahmet Aygün Özgen
Emin Eminoğlu
Yılmaz Onur
TÜDEV Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Korkut Omur
Sefer Süheyl Demirtaş
Tolga Tomba
Vira Haber
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