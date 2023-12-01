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Gemiler Açığa Demirledi, Liman Boş Kaldı

Gemiler Açığa Demirledi, Liman Boş Kaldı

Samsun Limanı'nda az sayıda gemi bulunurken, onlarca gemi ise Samsun açıklarında demirlemiş vaziyette bekliyor.

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Karadeniz'deki hava muhalefeti, gemi trafiğini de olumsuz etkiliyor. Özellikle son 1 haftadır güneyli rüzgarların etkili olduğu birçok bölgede gemi kazaları yaşandı. Samsun’da da zaman zaman fırtına ve şiddetli rüzgarlar etkili olurken birçok geminin limanda değil de açık denizde demirlemesi dikkat çekti.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Samsun’da açıklarında bulunan gemilerin muhtemel bir fırtınadan etkilenmemesi, birbirlerine çarpıp kaza kırıma uğramaması için geniş bir çevreye yayıldığı öğrenildi. Aşırı hava olayları öncesi genelde Samsun merkez ve batı kısmında kümelenen gemilerin son fırtınalarla birlikte şehrin doğusuna doğru da yayıldığı ve millerce alanı çevreleyecek şekilde birbirlerinden uzak vaziyette demirlediği gözlemlendi.

Vira Haber

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