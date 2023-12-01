Çöp Konteynerine Onlarca Balık Atıldı
Arnavutköy’de bir çöp konteynerine atılan onlarca balık görenleri şoke etti. Bir vatandaş şaşkınlığını saklayamayarak o anları kayıt altına aldı. Balıkların kim ya da kimler tarafından neden çöpe atıldığı ise bilinmiyor.
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Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerine onlarca balık atıldı. Dün akşam saatlerinde bir konteyner dolusu balık, görenleri şoke etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, boyu yaklaşık 1 metreye ulaşan balıkların konteynere atıldığı görüldü. Balıkların kim ya da kimler tarafından ne amaçla çöpe atıldığı bilinmiyor.
Vira Haber
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Etiketler : Balık, Arnavutköy, Çöp
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