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Çöp Konteynerine Onlarca Balık Atıldı

Çöp Konteynerine Onlarca Balık Atıldı

Arnavutköy’de bir çöp konteynerine atılan onlarca balık görenleri şoke etti. Bir vatandaş şaşkınlığını saklayamayarak o anları kayıt altına aldı. Balıkların kim ya da kimler tarafından neden çöpe atıldığı ise bilinmiyor.

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Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerine onlarca balık atıldı. Dün akşam saatlerinde bir konteyner dolusu balık, görenleri şoke etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, boyu yaklaşık 1 metreye ulaşan balıkların konteynere atıldığı görüldü. Balıkların kim ya da kimler tarafından ne amaçla çöpe atıldığı bilinmiyor.

Vira Haber

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