Arnavutköy İmrahor Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerine onlarca balık atıldı. Dün akşam saatlerinde bir konteyner dolusu balık, görenleri şoke etti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, boyu yaklaşık 1 metreye ulaşan balıkların konteynere atıldığı görüldü. Balıkların kim ya da kimler tarafından ne amaçla çöpe atıldığı bilinmiyor.

Vira Haber