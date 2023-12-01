Kafkametler'in Kayıp 7 Mürettebatı 12. Günde Aranıyor

Geçen 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 12. gününde de sürüyor. Geminin batığının bulunduğu bölgede dalgıçlara TCG Akın Gemisi ev sahipliği yapıyor. Bölgede görev yapan 42 dalgıç, batan geminin içinde ve etrafında kayıp mürettebatı arıyor. Görüş mesafesinin 15 santimetreye kadar düştüğü geminin içerisinde dalgıçlar adeta milimetrik çalışma yapıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ile deniz polisi liman çevresinde tarama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan AFAD ekipleri de kıyıda kayalıklar ve bazı bölgelerde arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Savunma sanayi tarafından üretilen su ve toprak altı görüntüleme cihazı da arama çalışmalarına eşlik ediyor.

Vira Haber