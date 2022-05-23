Gemiler Yüklemelerini Türk Yazılımla Yapacak

Geliştirdiği yerli ‘Gemi Yükleme Yazılımı’ ile dünya çapında rekabette iddialı olan DNA Marin, her tür deniz aracını tasarlayıp, ileri mühendislik çözümleri sunabiliyor. DNA Marin; Türkiye’de tasarlanan en büyük boyutlu ve en yüksek kaldırma kapasiteli ilk jack-up barge platformunun mühendislik çalışmalarına da imza attı.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde (Cube Incubation) yerleşik DNA Marin Yazılım Gemi Mühendisliği Sanayi ve Ticaret; farklı türdeki deniz araçları için gelişmiş tasarım ve ileri mühendislik çözümleri sunuyor. DNA Marin, geliştirdiği ‘Gemi Yükleme Yazılımı’ ile halen kullanılan ve ihtiyaçlara cevap veremeyen yabancı menşeli yazılımların yerini almaya hazırlanıyor. Modern ve anlaşılır bir ara yüze sahip olan kullanıcı dostu yazılım, boyuna mukavemete tabi yeni inşa gemilerle kapasite artırımı yapacak (tadilata uğrayacak) gemilerin vazgeçilmezi olacak.

Yazılıma eklenecek ve global rekabet üstünlüğü sağlayacak diğer özelliklerin Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Türkiye’de tasarlanan en büyük boyutlu ve en yüksek kaldırma kapasiteli ilk jack-up barge platformunun mühendislik çalışmalarına imza atan DNA Marin, bu projede Poseidon firması ile işbirliği yaptı.

TASARIM ÖDÜLLERİ

DNA Marin’in kurucusu Doğuhan Hazar Cengiz, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği’nde lisans ve yüksek lisans yaptı. Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) düzenlediği ‘Geleceğin Gemileri ve Yüzer Yapıları Tasarım 2010 Proje Yarışması’ ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘1. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım 2012’ dizayn yarışmalarında ikincilik ödülleri kazandı. Cengiz, İstanbul Ticaret’in sorularını cevapladı.

KLAS TECRÜBESİ

DNA Marin’in kuruluş sürecini anlatır mısınız?

Türk Loydu ve Rina klas kuruluşlarında 10 yıl plan onay mühendisi olarak çalıştım. Bu sürede askeri gemiler de dahil olmak üzere birbirinden farklı tipteki gemi projelerinde görev aldım. Klas tecrübelerimden sonra iş hayatıma askeri projeler yürüten özel bir firmada devam ettim. İnovasyonu ve pratikliği ön planda tutarak gemi inşa mühendisliğinin farklı alanlarında ve yazılım konusunda kendimi geliştirdim. Gemi inşa sektöründe önemli yere sahip ‘gemi yükleme yazılımı’ alanında hem teorik hem de yazılımsal olarak profesyonelleştim. TÜBİTAK’a 2021 yılında başvurdum ve projem kabul edildi. Böylelikle firmamızın kuruluşu gerçekleşti.

FİKİRLER TASARIMA DÖNÜŞÜYOR

DNA Marin’in faaliyet alanı nedir?

Gelişmiş gemi tasarımları ve yüksek kaliteli mühendislik çözümleri sunuyoruz. Gemi inşa sektöründe; konsept dizayn, temel dizayn, detay dizayn, dış görsel-iç dizayn, ileri mühendislik hesaplamaları (CAE), danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz. Mühendislik mükemmelliği için uluslararası bir ortamda yazılım, mühendislik ve tasarım çözümlerine liderlik etmeyi amaçlıyoruz.

EĞİTİM HİZMETİ

Konsept dizayndan detay dizayn sürecine kadar olan tüm aşamalarda, müşteri memnuniyetini çok önemsiyoruz. DNA Marin, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin yanında Gemi Mühendisleri Odası’nda eğitim ve seminer hizmetleri de veriyor.

GEMİ YÜKLEME YAZILIMI

Ar-Ge’sini yaptığınız proje hakkında bilgi verir misiniz?

Farklı kategorilerde 15 yıllık dizayn, yazılım ve klas tecrübelerine sahip bir ekip olarak en önemli özelliğimiz, fikirleri gerçekçi tasarımlara dönüştürme kabiliyetimiz. TÜBİTAK 1512 desteği ile ‘Gemi Yükleme Yazılımı’ projemizi de geliştiriyoruz.

YÜKLEME SİMÜLASYONU

Bu yazılımın gemi inşa sektörüne nasıl bir faydası olacak?

Bu yazılım, boyuna mukavemete tabi yeni inşa gemiler ile kapasite artırımı yapacak (tadilata uğrayacak) gemiler için kullanılacak. Kaptan, sefer öncesi taşıyacağı yük senaryosunu sanal ortamda test edecek. Böylece geminin mukavemeti ile stabilitesinin uluslararası kurallara ve standartlara uyup uymadığını simüle edebilecek. Bu sayede gemi yapısının dayanıklılığı ve yüzme kabiliyeti ispat edilebilecek.

KULLANICI DOSTU YAZILIM

Gemi yükleme yazılımınızın benzerlerinden farkı nedir?

Her programda olduğu gibi program ara yüzü kullanıcılar için önem arz ediyor. Mevcuttaki çoğu program eski tarz ara yüze sahip olduğu için kullanım açısından efektif değil. Günümüzün gelişmiş teknolojik seviyesinin çok gerisinde kaldıkları için ihtiyaçlara cevap veremiyorlar. Bizim yazılımımız kullanıcı dostu, modern ve anlaşılır ara yüzü sayesinde bu ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacak. Bir sonraki adımda mevcut yazılımlarda olmayan çok daha gelişkin ve farklı özellikler eklenecek.

TEKNOPARK’TAKİ AVANTAJLAR

Teknopark İstanbul’da bulunmanızın avantajları nedir?

Ar-Ge ve kuluçka firmalarının belirli bir süre ücretsiz ofis alanına sahip olması büyük avantaj. Farklı disiplinlerdeki firmalar birbiriyle tanışıp, işbirlikleri ve ortak çalışma imkânları bulabiliyor. Sektörel işbirliği günleri kapsamında firmalar potansiyel melek yatırımcılar ile bir araya gelebiliyor. Firmalara sunulan ücretsiz eğitim, danışmanlık ve seminerler sayesinde farklı bakış açıları geliştirme zemini oluşuyor.

TÜRK MÜHENDİSLERİ TASARLADI

“Poseidon’un tasarladığı, DNA Marin’in mühendislik çalışmalarını yürüttüğü proje kapsamında yabancı bir firma ile sözleşme imzalandı. Böylece Türkiye’de şimdiye kadar tasarlanan ve inşa edilen en büyük boyut ve kaldırma kapasitesine sahip jack-up barge platformu projesine DNA Marin de kuruluşu itibarıyla imza attı. Kendi kendini yükseltebilen ve çok az ülkenin başarabildiği bu platformun tasarımı ve mühendisliği, tamamen Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildi.”

YÜZEN HER ARACA ÖZEL PROJE

“Askeri gemiler, araştırma gemisi, duba, ayaklı duba, genel kargo, dökme yük, kimyasal tanker, konteyner gemisi, balıkçı gemisi, yüzer havuz, nehir gemisi, pilot/sar bot, römorkör, Ro-Ro gemisi, destek gemisi, yat, katamaran ve yolcu gemisi kategorilerinde projeler geliştirecek yetkinlikteyiz.”