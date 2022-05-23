Kılavuz Kaptanlar Haftası'nın Açılışında Meslek Şehitleri Anıldı

Anma törenine Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Mutlu Dündar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ve Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği (EMPA) Başkan Yardımcısı Miguel Vieira de Castro katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, küresel ekonomik aktivite ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından deniz ticareti hareketliliğinin devamının öneminin anlaşıldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) verilerinin, salgının etkilerine bağlı olarak 2020'de dünya deniz ticaretinde yüzde 3,8 daralma yaşandığını ortaya koyduğunu aktaran Ünüvar, "Bununla beraber küresel üretim ve ticaret artışına paralel olarak deniz ticareti hacminde UNCTAD projeksiyonları 2021 yılında yüzde 4,3 büyüme öngörmektedir. Öngörülen bu büyüme paralelinde majör deniz ticareti rotalarında gemi trafiği yoğunluğu da kaçınılmaz olacağından can, mal, deniz ve çevre emniyetinin tesisi büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kılavuz kaptanlık mesleğinin önemine işaret eden Ünüvar, şunları kaydetti:

"Küresel deniz ticaretinin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'nda geçen yıl meydana gelen Evergreen kazasının 8 ila 10 milyar dolayında zarara neden olduğu hesaplandığında, gemilerin özellikle dar ve tehlikeli sularda emniyetle sevk ve idaresini teminen gemi köprü üstü takımın doğal ve ayrılmaz bir parçası olan kılavuz kaptanların yerine getirdikleri görevin ne denli büyük önem taşıdığı daha iyi anlaşılmaktadır. Görevi esnasında gemiyi, mürettebatını ve yükünü tehlikeye sokacak acil durumlara karşı tereddüt etmeden en etkili manevra kararları verebilecek kadar serinkanlı hareket edebilmek söz konusu olduğundan kılavuz kaptanlık; hiç kuşkusuz her insanın yapabileceği bir meslek değildir. Bu durumu itibarıyla kılavuz kaptanlık her şeyden önce özveri, sebat ve deneyim mesleğidir."

"Mesleğimizin zorluğunu ve içerdiği tehlikelerin farkındayız"

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Mutlu Dündar da kılavuz kaptanların, Türkiye'nin kalkınması için önemli rolü olan liman ve boğazlarda can, mal, çevre ve seyir emniyetini sağlayabilmek için kılavuzluk hizmeti verdiklerini ifade etti.

Dündar, "Salgının ilk günlerinden itibaren kılavuz kaptanlar; en ön saflarda bütün zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmiş, modern hayatımız için önemli olan ürünlerin tedarikinin devam etmesine katkı vermişlerdir. Kılavuz kaptanlar olarak mesleğimizin zorluğunu ve içerdiği tehlikelerin farkındayız. Her birimiz can, mal ve çevre emniyetini sağlamak için verdiğimiz hizmetin ne kadar önemli olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bunun sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübeyi bir adım öteye götürmek üzere çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Dünya genelinde Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği tarafından yapılan çalışmaların, her 5 transfer donanımından bir tanesinin ya kurallara uygun donatılmamış ya da kötü durumda olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Dündar, "Bu nedenle Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği olarak bu yıl Kılavuz Kaptanlar Haftası kapsamında kılavuz transfer güvenliğine dikkati çekmek ve çarmıh kazaların önlenmesi için bir panel düzenleyeceğiz. Bu bağlamda sektör paydaşlarımız ile hatalı kılavuz transfer donanımı kaynakları, kazaların önlenmesi için yürütülecek her türlü çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu ayrıca beyan ediyoruz." dedi.

"Otonom, yapay zekayla donatılmış gemiler denizlerde yerlerini almaya hazırlanmakta"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ise günümüzde küresel yüklerin yüzde 80'inden fazlasının deniz yoluyla taşındığını, başta salgın olmak üzere yakın zamanda yaşanılan krizlerin ulaşımda deniz yolunun hayati öneminin artarak devam edeceğini gösterdiğini kaydetti.

Ekonomik aktivitenin sürdürülmesinin en önemli unsurlardan bir tanesinin gemilerin, denizlerin emniyet ve idaresi olacağını vurgulayan Düzgit, "Gemi ve yükün dışında içindeki mürettebatın da canının emanet edildiği kılavuz kaptanlık mesleği, yüksek bilgi ve tecrübe gerektirmektedir." dedi.

Düzgit, teknolojik olarak hızla gelişen, dijitalleşen denizlik sektöründe kendi kendini idare edebilen otonom, yapay zekayla donatılmış gemilerin denizlerde yerlerini almaya hazırlandığını belirterek, "Tüm bu gelişmelere rağmen Türk boğazları örneğinde olduğu gibi tehlikeli su yolları söz konusu olduğunda, kılavuz kaptanın ilgisi, tecrübesi ve sezgileri olmadan yüzde 100 emniyetten söz etmek bugün itibarıyla pek mümkün görünmemektedir." ifadesini kullandı.

EMPA Başkan Yardımcısı Miguel Vieira de Castro, Türk kılavuz kaptanların özellikle zor durumlardaki hizmet kalitesinin dünya çapında üne sahip olduğunu vurguladı.