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Gemlik'te Müsilaj Paniği

Gemlik'te Müsilaj Paniği

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde her geçen gün artan müsilaj yoğunluğu, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

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Deniz salyası olarak bilenen müsilaj, yine körfezi esir aldı. Bursa'nın Gemlik Körfezi Gemlik Kurşunlu Mahallesinden Gemlik ilçe merkezi, Kumla, Narlı ve Kapaklı’ya kadar olan 50 kilometrelik sahil bandında denize girilecek yer kalmadı.
Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine sayılı günler kala endişelendiriyor. Vatandaşlar, yazın denize girebilmek için özellikle ilgili ilçe belediyesinin biran önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Vira Haber


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