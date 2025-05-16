Sefere Başlayan Yarımca İskelesi'ne İlgi Yüksek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını her geçen gün canlandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, geçtiğimiz günlerde filosuna bir yolcu motorunu dahil ederek Yarımca iskelesini tekrar aktif duruma getirmiş ve Yarımca-Değirmendere seferleri 15 Mart itibariyle yeniden başlamıştı. Vatandaşların hizmetine sunulan Yarımca iskelesine ilgi her geçen gün artıyor. Büyükşehir, hafta içi sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı 4 seferin yapıldığı hatta vatandaşlara konforlu seyahat etme imkanı sunuyor.

İlk seferler 06.50'de başlıyor



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Kocaeli Körfezi’nde haftanın tüm günü günlük 88 tarifeli sefer yapıyor. İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere 7 iskeleye kesintisiz sefer gerçekleştiren büyükşehir, yaz sezonunda bu iskelelere Darıca iskelesini de dahil edilerek sefer sayısını 95 olarak planlıyor.

Vira Haber