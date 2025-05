6. TYBA Yacht Charter Show Büyülü Anlara Ev Sahipliği Yaptı

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TYBA Yacht Charter Show, 9 Mayıs 2025’de Göcek’teki açılış töreniyle başladı. Bu sene etkinlikte en dikkat çeken gelişme, 2026’dan itibaren organizasyonun ev sahipliğinin Marmaris’e geçecek olması oldu. Bu organizasyon her yıl tekne kiralama sektörünü, yatırımcıları, acenteleri ve brokerleri bir araya getirerek küresel yat turizmine yön veriyor. TYBA Başkanı Serhan Cengiz, Show Komite Başkanı Noyan Mutlugil ve TYBA Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona yerli ve yabancı basın büyük ilgi gösterdi.

Açılış törenine TYBA’nın özel davetlisi olarak katılan Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Meclis Başkan Yardımcısı Batuhan Özünal ve TYBA yönetiminde de yer alan Meclis Üyesi Erhan Demir, etkinliğe Marmarisli üyelerle birlikte katıldı. Açılış töreninin ardından Marmaris Ticaret Odası Yönetimi, TYBA Başkanı Serhan Cengiz ve dernek yöneticileriyle bir araya gelerek Marmaris’teki ev sahipliği sürecine dair ön hazırlık görüşmeleri yaptı. Görüşmede ihtiyaçlar, altyapı talepleri ve Marmaris’in bu organizasyona uzun vadede nasıl hazırlanacağı değerlendirildi.

Serhan Cengiz: Yatçılar, Turizm Sektörünün En Prestijli Segmentidir

TYBA Başkanı Serhan Cengiz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 6. TYBA Yacht Charter Show’a boyları 20 ila 82 metre arasında değişen lüks teknelerin katıldığını belirtti. Akdeniz yat turizminin önemli organizasyonlarından kabul edilen 6. TYBA Yacht Charter Show’da, uluslararası yat kiralama firmaları ile yerli ve yabancı üreticileri bir araya getirerek iş hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Cengiz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yatçılar, turizm sektörünün en prestijli segmenti ve en önemli vitrinlerinden birisi. Yatçılar olarak ülkelerinde karar verici mekanizmalarda bulunan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ülkemizi, kıyılarımızı, mutfağımızı, misafirperverliğimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün burada Türk sularında yat turizmi yapacak seçkin 50 tekneyi, 5 gün boyunca yaklaşık 20 ülkeden acente, broker, yerli ve yabancı basınla tanıştırıyoruz. Bu bizim en önemli misyonumuzdur”. TYBA Başkanı Serhan Cengiz konuşmasını bütün katılımcılara teşekkür ederek noktaladı.

D-Marin Göcek Genel Müdürü Bora Ergezgin de 6. TYBA Yacht Charter Show’da yurt dışından katılan yabancı bayraklı pek çok tekneyi bölgeyle tanıştırmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. 9 Mayıs’ta yapılan açılış töreninin ardından protokol yatları gezdi ve açılış kokteyline katıldı.

Basın Toplantısı ve Seminerler

10 Mayıs 2025’de öğle saatlerinde yapılan basın toplantısına da ulusal ve dünya basınından birçok gazeteci katıldı. 6. TYBA Yacht Charter Show’da önemli seminerler yapıldı. 10 Mayıs’ta Ege Yachts’tan Sinan Özer’in Sünger Dalgıç Teknelerinden Mega Yat Yapımına Yolculuğu: Türk Yat Yapımının Tarihi başlıklı bir seminer düzenlendi. Ardından da TYBA Sözleşmesi, “İki yıllık kullanımın genel görünümü” başlıklı seminer Alev Semiz ve Noyan Mutlugil tarafından verildi.

11 Mayıs 2025’de ise Seminer ve Toplantı Teknesi’nde bu kez Yat ve Charter İşinde Hikaye Anlatımı – “Türk endüstrisinin pazarlamasından nasıl yararlanılır? Yenilikçi, Akıllı, İlgi Çekici” Michael Frohoff – Kruger Media tarafından verildi. Ardından da TYBA Başkanı Serhan Cengiz tarafından “Türkiye Destinasyonu 2 Bölümde, Klasik Rotalar ve Yeni Seyir Alanları” isimli Ulusal - Uluslararası basına ve katılımcılara bir video sunum yapıldı.

12 Mayıs 2025’de bu kez Seminer Teknesi’nde Burcu Mutlugil ve Aline Braggiotti tarafından “Ticari Yatlarda Müzik Lisansı üzerine hukuki bir seminer verildi. Ardından da Anadolu – Küçük Asya Üzüm ve Şarapçılık Tarihi (TBA) başlıklı seminerler yapıldı.





Her gün teknelerde özel sunumlar ve tadımların yapıldığı organizasyonda, Gala Yemeği de güzel görüntülerle noktalandı. Organizasyon boyunca basın mensuplarına her gün öğle yemeğinde farklı teknelerde görkemli öğle yemekleri verildi. King of Sea, Tersane 8, Silver Moon gibi teknelerde basın mensupları tekne sahipleri tarafından çok güzel ağırlandı. YAZZ teknesinde verilen parti de güzel bir gün batımında renkli görüntülerle noktalandı.

Show’da En İyi Karşılama Masası Sunumu (Best Table Presention) ödülü

Babylon Teknesine de ayrı bir başlık açmak gerekiyor. 2025 Tyba Yacht Charter Show’da En İyi Karşılama Masası Sunumu (Best Table Presention) ödülü ile birlikte, Su Tasarım yarışmasında Su Tasarım Yarışması Onur Ödülü’nü alan Barbaros Yatçılık’a ait Babylon Teknesi her gün farklı lezzetleri ve sunumları ile öne çıktı. Tekne sahipleri olan Barbaros Bey ve Tulya Hanım gün boyu konuklarına ve basın mensuplarına ayrı ayrı ilgi gösterdiler. Yerli bir üretici olan ve Bodrum’da yer alan Mor Salkım Bağları’nın da Babylon Teknesi’nde şarap tadımı yaptırdığı akşam tekne tamamen doldu.

Dünyanın dört bir yanından lüks tekneler ve yat turizmi profesyonellerini buluşturan TYBA Yacht Charter Show, 2026 yılından itibaren dört yıl boyunca Marmaris'te düzenlenecek. 6. TYBA Yacht Charter Show 13 Mayıs'ta sona erdi. Gala Yemeği’nde ise sponsorlara ve katkıda bulunanlara ödülleri takdim edildi.

Şefler Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

6. TYBA Yacht Charter Show kapsamında düzenlenen ‘Şefler Yarışması’nın sonuçları da açıklandı. 35 metre altı yat kategorisinde sıralama şu şekilde oldu:

1. Good Life Yatı – Şef Osman

2. Archsea Yatı – Şef Orhan

Mansiyon Ödülleri:

Canalı Yatı – Şef Ufuk

35 metre ve üzeri yat kategorisinde sıralama şu şekilde:

1. Princess Melda Yatı – Şef Uğur

2. Alfa Nero Yatı – Şef Sean

3. Deep Water – Şef Cem

4. Yazz Yatı – Şef Büşra, Şef Mustafa

Mansiyon Ödülleri:

Long Island Yatı – Şef Yağız

De Love Yatı – Şef Kadir

Bu güzel organizasyonda emeği geçen TYBA Başkanı Serhan Cengiz, Show Komite Başkanı Noyan Mutlugil ve TYBA Yönetim Kurulu başta olmak üzere bütün emek veren çalışanlara ve bizleri şahane ağırlayan tekne sahiplerine çok teşekkür ediyoruz.