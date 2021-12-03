Genç girişimciler yazılım ve donanım alanında yaptıkları işbirliğiyle bir ilke imza attılar

Türkiye’de bir ilk olan bu anlaşma ile iki firma çıktıkları bu uzun yolculukta dünya çapında çalışmalar yapmayı planlıyor.

Dünya denizcilerinin buluşma adresi 16. Expomaritt Exposhipping İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuarı, yoğun ziyaretçi akını, firmaların tanıtımlarını yaptıkları Marine Talks oturumları ve coşkulu kutlamalarının yanı sıra heyecan verici işbirliği anlaşmalarına da ev sahipliği yapıyor.

Denizcilik sektörüne odaklanan, Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayan ve dijitalleşme çalışmaları ile dikkat çeken sektörün en yenilikçi şirketlerinden Novumare Teknoloji ile 5 yıl önce kurulan ve son teknoloji ürünü yazılımları ile 60 gemilik bir filoya hizmet veren 365 Teknoloji arasında, teknolojik yatırımlar ve dijitalleşme ağırlıklı donanım ve yazılım konusundaki ihtiyaçları belirleme ve buna yanıt olmak için işbirliği ve güç birliği anlaşması imzalandı. Novumare ile 365 arasında yapılan sözleşme kapsamında ortak çalışma yürütmeyi planlayan iki şirket, gemilerin makine daireleri ve güverte ekipmanlarının sisteme entegre edilip, dijital olarak hızlı bir şekilde yol almasını hedefliyor. Dünya denizcilik sektöründeki son teknolojilerini yakından takip eden girişimciler Novumare’nin geliştirdiği kazan suyu analiz ve ıslah otomasyonu olan H2O Monitör ve Sniffy donanımlarının 365’in yazımları ile entegre etmeyi planlıyor.

Anlaşma ile ileride büyük adımlar atacaklarını ve uluslararası arenada yer almak istediklerini belirten Novumare Genel Müdürü Ömer Berkay Dağlı, “Bu uzun bir yol. Bu yolda sadece bahsettiğimiz projeler ile kendimizi sınırlandırıp, kısıtlamak istemiyoruz. Birlikte çok daha farklı planlar ve üretimler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Katma değeri yüksek ürünler üzerine çalışacaklar

5 yıldır denizcilik teknolojileri ve yazılım alanında çalışmalarını yürüten ve halihazırda onlarca gemilik filoya hizmet veren 365 Technologies Genel Müdürü Doğukan Şimşek, Novumare ile ortak fikirlere sahip olduklarını ve katma değeri yüksek nitelikli ürünler üzerine çalışacaklarını söyledi. Her iki şirketin de kendi kabiliyetlerini daha doğru kullanarak ortaya çıkaracakları değer üzerine yoğunlaştıklarını belirten Şimşek, “Sektörümüzün yazılım ve teknoloji alanında dünyayla rekabet edebilmesi için harekete geçmemiz gerektiğine duyduğumuz inançla bir fikir birliği oluşturduk. Ve çıktığımız bu uzun yolda güç birliği anlaşmamızı yaptık” dedi.

Günümüz teknolojik şartlarında bilgiyi ve tecrübeyi paylaşmak çok önemli

Sektörün ilerliye gidebilmesi için yapılabilecek tüm işbirliklerinin önemli olduğunu ve artması gerektiğini vurgulayan Dağlı, “Çünkü herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Burada gördüğümüz gerek üreten, gerekse ticaretini yapan onlarca şirketin, dünyanın bu çok hızlı değişen teknolojik şartlarında birbirleriyle kurdukları işbirliği anlaşmaları ile bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmaları çok önemli. Bu nedenle bu sözleşmenin sektörümüze de örnek olacağını temenni ediyorum. Bu işbirliği bildiğimiz kadarıyla yazılım ve donanımı birleştirme anlamında bir ilk” diye konuştu.

365 ile yola çıkmak heyecan verici

Savunma sanayiden tarıma birçok farklı sektörde yer alan Novumare’nin denizcilik alanına özel bir hassasiyet gösterdiğini dile getiren Dağlı, “Denize tutkum ve kaptan olmamdan dolayı denizcilik her zaman çok önemli bir sektör oldu. Bu nedenle denizcilik teknolojilerini her zaman yakından takip ettik ve katma değer üretmeye çalıştık. Burada bizler gibi denizcilik sektörüne yönelik teknolojik gelişmelere odaklanmış bir firma daha bulmak ve o firma ile birlikte bir yola çıkmak beni çok heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

İşbirliği motivasyonu arttırıyor

Yazılımın soyut bir alan olması itibariyle bu gibi işbirliği anlaşmalarının motivasyon ve adaptasyonu arttırdığını aktaran Şimşek, “Çok bereketli olacağını ve sektöre değer katacak çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum. Değer olarak üretebileceklerimizi düşünüyoruz. Ki bence asıl başarı üretimde sürekliliği yakalayabilmektir. Odak noktamız bu olduğu için şimdiden başarılı hissediyorum” dedi.

Amaç, dünyanın en uzak noktalarında var olabilmek

365 ile Novumare’nin birlikte çıktıkları bu yolculukta birbirinden güzel işlere imza atacaklarını dile getiren Dağlı, şöyle devam etti: “Biz zafer değil, sefer meraklısıyız. Sefere odaklıyız. Artık o seferde karşımıza ne çıkar, iyisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla bilemeyiz. Tabi ki esas olarak amacımız Edirne’den Karsa, buralarda kalmak değil. Çok daha uzak noktalarda da var olabilmek. Hem bayrağımızı hem de yapabileceklerimizi ve kapasitemizi bütün dünyanın görmesini umut ediyoruz.”

Vira Haber