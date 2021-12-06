Asyaport’tan Yürek Isıtan Hareket

Tekirdağ’ın Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük transit konteynır limanı olan Asyaport Limanı’nda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen konteynırların deforme olan taban tahtaları tamir ediliyor. Tamirat sonrasında çıkarılan huş ağacından tahtlar atölyede kesilerek kullanılmış çuvallara dolduruluyor.

Şimdiye kadar 5 bin çuval paketleyen işçiler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi’ne teslim etti.

Medlog Lojistik Firması Bakım Onarım Sorumlusu Tarık Bulut, “Burada firmamıza gelen konteynırların hasar tespiti yaparak hasarlılarını yenileri ile değiştiriyoruz. Hasarlı olanları da atölyemizin önünde toplayarak kesimini yapıp çuvallıyoruz. Daha sonra ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemize teslim ediyoruz” dedi.

Tahtaları depolarını indirdiklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Öncelikle Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ağabeye bu güzel düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum. 5 bin çuval tahta parçasını ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Kömürün yanında bu tahtalardan da vereceğiz. Bu sayede ailelerimiz sobalarını kolay bir şekilde tutuşturup yakabilecekler. Çöpe gidecek bu tahtaların geri dönüşümü sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yakağı olması da bizi fazlası ile sevindirdi” diye konuştu.

Vira Haber