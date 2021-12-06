25 Yıl Aradan Sonra İlk Gemi İzmir’e Geldi
Libya’nın Misrata kenti ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan gemi seferleri kapsamındaki ilk yolcu gemisi İzmir’e ulaştı.
A+A-
Karanfil Group ile Misrata'dan Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında Misrata’dan gelen 107 yolcuyu taşıyan “Kevalay Queen” adlı gemi 5 Aralık Pazar günü İzmir Limanına yanaştı.
DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil: "Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm hem ticarete katkı sağlayacak, bazı şehirlerde sadece turizm olacak" dedi.
Vira Haber
Bu haber toplam 17 defa okunmuştur
Etiketler : DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi, Karanfil Group, Murtaza Karanfil, Kevalay Queen
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.