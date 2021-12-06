25 Yıl Aradan Sonra İlk Gemi İzmir’e Geldi

Karanfil Group ile Misrata'dan Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında Misrata’dan gelen 107 yolcuyu taşıyan “Kevalay Queen” adlı gemi 5 Aralık Pazar günü İzmir Limanına yanaştı.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil: "Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm hem ticarete katkı sağlayacak, bazı şehirlerde sadece turizm olacak" dedi.

Vira Haber