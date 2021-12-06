Denizcilik Sektörü Expomarıtt Exposhıppıng Fuarı’nda Buluştu

İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Informa Markets olarak Exposhipping Expomaritt İstanbul, 16’ncı Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı’nda birçok etkinliğe imza atıldı. Fuarın açılış sunumunu televizyoncu, belgesel yapımcısı ve yazar Savaş Karakaş’ın yaptığı törende; Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, DTO Meclis Başkan Vekili Kenan Türkantos, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit, Türkiye İhracatçılar Meclis Başkan Vekili ve DTO Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç’in yanı sıra birçok önemli STK’nın başkanları, çok sayıda davetli, katılımcı ve ziyaretçi hazır bulundu.

DURMUŞ ÜNÜVAR: TÜRK DENİZCİLİĞİ BİR MARKA OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR

Sektörün önde gelen isimleri ile uluslararası konukları bir araya getiren Exposhipping Expomaritt’e denizcilik sektörü yoğun ilgi gösterdi. 37 ülkeden 180 katılımcı ve 600 markanın katıldığı fuarın açılışında konuşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, “Türk denizciliği bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Gemi inşada lider ülkelerle özel amaçlı gemiler konusunda rekabet eder durumdayız. Denizcilik teknolojisi birikiminin gelişmesinde sektör paydaşlarının büyük payı var. Biz de Türk denizciliğinin kazandığı bu momentumun daha da gelişmesi için Bakanlık olarak politikalar geliştirmeye, yasal düzenlemeleri günün gereklerine uygun hale getirmeye devam ediyoruz. Hepimiz çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

TAMER KIRAN: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE ÇABA GÖSTERİYORUZ

Ünüvar’ın ardından söz alan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, denizcilik sektörünün buluşma noktası olan Expomaritt Exposhipping İstanbul başta olmak üzere fuar organizasyonlarının, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye tanıtımı, iş çevresinde marka bilinirliğinin artırılması, kurumsal imajın geliştirilmesi, sektördeki son gelişmelerin takibi ve iş ağının güçlendirilmesi gibi sağladıkları imkanlardan ötürü oldukça önemli olduklarına dikkat çekerek, “Deniz Ticaret Odası olarak fuar organizasyonlarını çok önemsiyor, etkin ve başarılı bir şekilde geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye çaba gösteriyoruz” dedi.

Türk denizciliğinin çatı kuruluşu olarak sektörün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Tamer Kıran, şunları söyledi: “Uluslararası ticarette, oyun kurallarının yeniden belirlendiği önümüzdeki süreçte Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, gemi inşa sanayimizi, limanlarımızı kısaca denizciliğimizi bir bütün olarak düşünüp, her alanda güçlendirmemiz mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir. Ticaret filomuzu, artık 29 milyon DWT’den, 50 milyon DWT’ye çıkarmamız, limanlarımızı dünyanın en önemli lojistik merkezleri, tersanelerimizi ise yeni nesil gemilerin üretildiği yerler haline getirmemiz gerekmektedir. Expomaritt Exposhipping İstanbul’un da yerli ve yabancı katılımcıları ve ziyaretçileri ile İstanbul’u denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getireceğine ve büyüme hedefimize ulaşmamıza önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Fuara katılım sağlayan, destek olan ve organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, fuarın denizcilik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.”

MURAT KIRAN: SEKTÖRÜMÜZ AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Exposhipping Expomaritt İstanbul gibi fuarların, gemi inşa sanayisinin meraklısının yaygınlaşması ve deniz tutkunlarının üreticilerle bir araya gelmesini sağlayan önemli fırsatlar olarak gördüğünü ifade eden Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, “Ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze katkı sağladığını düşündüğüm Exposhipping Expomaritt İstanbul’un dünyadaki diğer örnekleri gibi markalaşması en büyük temennimizdir. Bugün kendi askeri gemilerini inşa eden dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Yat inşasında dünyada ilk üç arasındaki yerimizi koruyoruz. Türk yat üreticileri arasında bugün dünyada marka haline gelmiş firmalarımızın da bulunduğu biliyorum ve bundan gurur duyuyorum. Ülkemizde inşa ettiğimiz feriler, enerji gemileri, römorkörler, offshore gemileri, balıkçı gemileri, kimyasal tankerler, yük gemileri ve diğer ticari gemiler sayesinde ve bunlara bakım onarımı da eklediğimizde, yıllık ihracat rakamımız, 2 milyar Dolar’a yaklaştı. İhracatımızın her yıl daha ileri gitmesi için sektörümüz azimle çalışmaya devam ediyor” dedi.

CEM SEVEN: FUARLAR İHRACATA KATKI SUNUYOR

Türkiye’de düzenlenen gemi ve yat sektörlerine ilişkin fuarların yerel ve uluslararası sektör paydaşlarının bir araya gelmesi noktasında önem arz ettiğinin altını çizen GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak yurt dışında gerçekleştirilen sektörel fuarlarda Türkiye’nin milli katılımını üstleniyor, ülkemizde gerçekleşen sektörel fuarların da hem ülkemiz hem de Türkiye gemi ve yat inşa sektörlerinin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması noktasında desteklerde bulunuyoruz. Bu itibarla, ülkemizin önde gelen uluslararası sektörel organizasyonlarından Exposhipping İstanbul Fuarı’nın sektörümüze olumlu katkılar sağlamaya devam edeceğini umarak, tüm sektöre hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu ve sektör başkanlarının katılımıyla kurdele kesimi yapıldı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Resmi açılışın ardından başkanlar, sektör profesyonelleri ve basın mensupları, tek tek stantları ziyaret ederek, katılımcı firma temsilcileriyle görüştü.

BAŞARAN BAYRAK: İSTANBUL’U BİR DENİZCİLİK MERKEZİ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ

TİM Başkan Vekili, DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuarlar Komitesi Başkanı olan Başaran Bayrak’da fuarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak açılan fuarın Türk Gemi Sanayisi’nin ve tersaneciliğin en önemli vitrini olarak bu sektörün tanıtımına büyük katkı vermesini bekliyoruz. Bazen krizler fırsatları da beraberinde getirir, pandemi süresince denizcilik ve deniz taşımacılığının ne denli önemli olduğu bir kez daha bütün dünyaca anlaşılmıştır. Özellikle konteyner taşımacılığı ve kuru yük taşımacılığında fiyatlar bir hayli yükselmiş ve bu da tersaneciliğimizde yeni bir takım fırsatların kapıda olduğunu göstermiştir. Bunun yanında Green Deal mutabakatı çerçevesinde yeni regülasyonların ve teknolojilerin hayata geçirilme çabaları yine gemi sanayimize yeni fırsatlar getirecektir. Bütün bunları değerlendirmek uluslararası oyuncularla bir arada bulunmak, yeni pazar ve ilişkileri geliştirmek için Exposhipping, Expomaritt iyi bir fırsat oldu. Bütün bu çalışmalar yakın gelecekte İstanbul’u denizcilik konusunda bir hab olmasına katkı verecektir. İnşallah yakın gelecekte İstanbul’u bir denizcilik merkezi olarak görebilmeyi arzu etmekteyiz”.

MARINE TALKS KONUŞMALARI

Fuarın ilk günü ana sponsor olan AVS Global tarafından düzenlenen konferansa Başkan Abdülvahit Şimşek, Catering Müdürü Sevda Güler, Küresel Tedarik Müdürü Mükremin İnan ve Kalite Güvence Müdürü Sevinç İlgar Nas, konuşmacı olarak katıldı. İlgiyle takip edilen etkinlikte, provizyon yönetimi ve catering, global gemi ikmal ve teknik mağaza yönetimi ile kalite yönetimi başlıkları ele alındı. Yaptığı sunumda hayatta başarılamayacak hiçbir şey olmadığının altını çizen ve manav dükkanından global bir marka olan AVS Global'e uzanan başarı hikayesini anlatan AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, “Önce lokal hizmet verdik, sonra kendi kabuğumuzu kırdık. Bölgesel hizmetimizi ilerleterek ulusal olduk. Şimdi ise uluslararası bir konumdayız. Türkiye’ye ait global bir marka değeri olan bir şirket olmaya çalışıyoruz. Gençlerin dinamizminden faydalanarak bugünlere geldik. Bunu asla unutmayın. Bu sektör girişimci ruhları asla yalnız bırakmaz ve unutmaz. Sektör girişimci ruhları keşfettiğinde bağrına basar. Bizim 35 yılımızın hikayesi bu. Bugün 126 ülkede, 1500 küsür limanda ayda ortalama 600 gemiye global anlamda hizmet veriyoruz” dedi.

Fuarın bir diğer altın sponsorlarından olan EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi de Marin Talks konuşmalarında bir oturum gerçekleştirdi. Oturumun sunuculuğunu ve açılış konuşmasın yapan Emel Hayretdağ Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi'nde denizcilik eğitimi veren kurumlar içinde en modern sistemlere sahip olduklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi’nde yer alan simülatörümüz, ülkemizde denizcilik eğitimi veren eğitim kurumları içinde en son modern sistemdir. Amacımız, öğrencilerimiz denize çıkmadan önce denizde karşılaşacakları durumları güvenli bir ortamda deneyimleyebilmeleridir. Maltepe’deki eğitim merkezimizin bir katı gemi olarak düşünüldü ve tüm simülatörlerimiz bu simülasyon merkezimize yerleştirildi. Simülatörler arasında köprüüstü, ECDIS elektronik haritalama sistemi, GMDSS haberleşme, gemilerin yük elleçleme simülatörleri, makine dairesindeki tüm faaliyetlerin izlendiği ERM simülatörleri yerini aldı. Buradan çıkan sonuç ise gerek güverte gerek makine ortamını simüle edebilecek alt yapının okulumuzda mevcut olduğudur.”

Ekol Denizcilik’in eğitim faaliyetlerinden de bahseden Hayretdağ; “Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak 99 yılında kurulan okulumuz, o günden bugüne eğitimlerini sürdürmekte ve yalnızca lise mezuniyetiyle kayıt yaptırarak okulumuzda eğitim alınabilmektedir. 650 öğrenci kapasitesi, alanında uzman 40 eğitimci ve 50 idari personel ile faaliyetlerine devam etmektedir. İmkanlarımız dahilinde yüzme havuzumuz, 250 kişilik konferans salonumuz, spor salonumuz ve kafe olanaklarımız bulunmaktadır. Ayrıca Ekolde 2 yıllık vardiya ve makine zabitliği eğitimleri ile birlikte gemi adamlarının ihtiyaç duyduğu, IMO’ya bağlı tüm kurslar 91 ayrı başlıkta uluslararası geçerlilikte verilmektedir” şeklinde konuştu.

Marine Talks’ın son günü 2 Aralık’ta Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde önem kazanan konulara dair etkinlikler yer aldı. Optimarin Türkiye Satış Müdürü Ufuk Işıksal‘ın “Güvenilir ve Kolay Balast Suyu Arıtma Sistemi” başlıklı sunumu sonrası Ortech Marine Genel Müdürü Ömür Karataş’ın “Yakın Geleceğin Deniz Yakıtları” ile TMMOB Gemimo Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar Canca’nın “Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın Denizciliğe ve Deniz Mühendisliğine Etkileri” başlıklı konferanslar ile Marine Talks etkinliği sona erdi.

DENİZCİ KADINLAR WISTA TURKEY BULUŞMASI

Fuarın üçüncü gününde WISTA Turkey, denizcilik sektöründe çalışan kadınları “Denizci Kadınlar Kahvaltısı” organizasyonunda bir araya getirdi. Bu etkinliklerin yanı sıra, Exposhipping Expomaritt İstanbul katılımcı firmaları da fuar boyunca gerçekleştirecekleri etkinlikler ile ziyaretçiler çok renkli ve hareketli bir fuar deneyimi yaşattılar. EOS Group, SapiTurkey, Bulutlu Marine, Jotun Boya, YAF Diesel, Nippon Paint Marine, Onursan Gemi, İlkfer Group stantlarında etkinlikler gerçekleştiren firmalar arasında yer alıyor. Sektöre dair en son teknolojik gelişmeler ise fuar alanındaki İnovasyon Pavilyonu’nda sergilendi.

Vira Haber