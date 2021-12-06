MSC Cruıses 2022 Yılında Türkiye’ye Dönüyor!

MSC Lirica, Nisan-Ekim 2022 arasında Kuşadası limanından yeni planlanmış 7 gecelik güzergahı sunacak. Kuşadası’ndan İsrail’in Haifa kentine; Kuşadası’na geri dönmeden önce Kıbrıs’ta Limasol; Yunanistan’da Rodos ve Santorini adaları ve Atina’da Pire limanına uğrayacak.

MSC Lirica da MSC Cruises’ın diğer tüm gemileri gibi Covid-19’a karşı aşıları tam olan misafirlere açık olacak.

2022 sonbahar itibari ile MSC Fantasia’nın 11 gecelik programında İstanbul’un yer alacak olmasının yanı sıra program İzmir limanını da kapsıyor.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “Türkiye'ye geri döneceğimiz için çok heyecanlıyız. Türkiye, gelecek yılki Doğu Akdeniz programımızda önemli rol oynayacak. Misafirler ilk kez yaz sezonu boyunca Kuşadası’ndan MSC Lirica gemisine binecek ve ayrıca sonbaharda MSC Fantasia gemisi ile İstanbul’da bir gece konaklayıp Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasına hayran kalacaklar ve İzmir’i ziyaret edecekler. Konuklar her iki gemide de unutulmaz zamanlar geçirirken en güvenli tatilin de keyfini çıkaracaklar. Misafirlerimiz, ünlü Avrupalı bir işletmeden doğan, dünyanın dört bir yanından 180 farklı milleti kendine çeken ve ağırlayan ancak yaklaşımımızın yerel olduğu ve her şeyden önce herkesin kendini evinde gibi rahat ve güvenli hissettiği harika gemi yolculuklarımızı dört gözle bekleyebilir. Ve daha ileriye baktığımızda biz iş olarak büyümeye devam ettikçe ve filomuza daha fazla gemi ekledikçe Türkiye’de daha fazla var olacağımızdan eminim” diye konuştu.

MSC Cruises, misafirlerinin 2022 yaz tatili için güvenle rezervasyon yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor ve 31 Aralık 2021'den önce yapılan tüm yeni rezervasyonlar için esnek bir rezervasyon politikasına tabi olacaklar.

Misafirler, standart bir depozito ile rezervasyon yapabilir ve gemi yolculuğundan 15 gün öncesine kadar veya Fly & Cruise rezervasyonu için 21 gün öncesine kadar gemi seyahatlerini ücretsiz olarak yeniden planlayabilirler.

Vira Haber