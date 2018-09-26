Genç GMO 6. Öğrenci Çalıştayı’na hazır

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu, geleneksel hale getirdiği öğrenci çalıştaylarının 6.sını bu yıl ilk kez Trabzon’da gerçekleştirecek. Öğrenci Kolu’nun oda merkezinde gerçekleştiği ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş’ın katılımı ile gerçekleştirilen kahvaltılı toplantı ile hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl Gemi Mühendisliği Haftası kapsamında aralık ayında ve İstanbul’da düzenlenen öğrenci çalıştayı bu yıl ilk kez 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde ve yine ilk kez Trabzon’da gerçekleştirilecek. Çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden çok sayıda öğrenci katılacak. Öğrencilerin yanısıra denizcilik ve gemi inşaatı sektöründen çok sayıda konuğun katılması öngürülüyor.

2 gün sürecek olan panel ve çalıştaylardan olan etkinliğin panel konuları; Tersane İşleyişi, Gemi İnşaatı Sektöründe Yenilenebilir Enerji ve Türkiye’deki Gemi İnşaatı Mühendisleri ve Çalışma Alanları olarak, çalıştay konuları ise; Örgütlenme, Eğitim, Çalışma Sahaları, Global Gemi İnşa Sektörü, Türk Gemi İnşa Sanayisi ve Savunma Sanayi olarak belirlendi.

Gerçekleştirilecek olan etkinliğin ardından hazırlanacak olan çalıştay raporu denizcilik ve gemi inşaatı sektörü paydaşları ile paylaşılarak sektöre gelişime katkıda bulunulması planlanıyor.

Vira Haber