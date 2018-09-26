Port Akdeniz yatırımlarına aralıksız devam ediyor

Mermer ihracatçılarına yönelik hizmet ve avantajlarına yenilerini katan Port Akdeniz, makine parkını daha da güçlendirdi. İlk 8 ayda; genel kargo ve dökme kargoda 915.777 ton, konteynerde 127.568 TEU’luk rakamlara ulaşan Port Akdeniz, 327 gemiye hizmet verdi ve 7.518 yolcu ağırladı.

Antalya ve bölge ticaretinin dışarıya açılan en önemli kapısı konumundaki Port Akdeniz’le ilgili güncel gelişmeler, Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert’in ev sahipliğinde 26 Eylül Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı.

Antalya ve bölgesinin en büyük deposu Port Akdeniz’de

Yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Özgür Sert, “Bu yatırımlarımızdan biri olarak, Antalya ve bölgesinin en büyük deposunu Port Akdeniz’de hizmete soktuk. Yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirerek, liman sahamız içindeki eski soğuk hava depomuzu tamamen yeniledik. Yeni depomuz, 6.729 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 15.764 metrekare büyüklüğe ve 12 metre yüksekliğe sahip. Yeni kapalı depomuz, bu hacmi ile Antalya ve çevre hinterlandındaki en büyü depo konumunda. Yeni kapalı depomuzu uzun süreli olarak Türkiye’nin önde gelen gübre üreticilerinden birine kiraya verdik. Yeni kapalı depomuzla birlikte limanımızdan gerçekleştirilen yıllık gübre tahliyesinin ortalama 100.000 ton artması beklenmektedir. Keza ilk limanımızdan 7 ayda gerçekleştirilen dökme kimyasal gübre tahliyesi de bu gelişimi kanıtlıyor. Port Akdeniz’den ilk 7 ayda gerçekleştirilen dökme kimyasal gübre tahliyesi, 78.000 ton ile bugüne kadar aynı periyotta Port Akdeniz’den gerçekleştirilen en yüksek tonaja ulaşmıştır” dedi.

5 yıl aradan sonra klinker ihracatı tekrar başladı

Yatırımlarla birlikte bir diğer gelişmeyi de klinker ihracatında kaydettiklerini açıklayan Port Akdeniz Genel Müdürü, “Limanımızdan son 5 yıldır klinker ihracatı yapılmıyordu. Bu alanda da yeni düzenlemelere gittik ve çeşitli geliştirmeler yaptık. Klinker ihracatı yüksek tonajlı gemilerle gerçekleştiriliyor ve bu nedenle ciddi bir stoklama ihtiyacı bulunuyor. Bunun için limanımızda klinker için özel stok sahası oluşturulmuş ve olası çevre kirliliğini önleyici birçok ilave tedbir alarak, bu alanda da en ideal şekilde yükleme yapılmasını sağladık. Yaptığımız bu çalışmalar ve sunduğumuz operasyonel imkanlarla, limanımızdan klinker ihracatı 5 yıl aradan sonra tekrar başlamıştır. Bölge hinterlanda faaliyet gösteren en büyük çimento fabrikalarından biri, Port Akdeniz’in sunmuş olduğu liman içi depolama ve yüksek yükleme rateleri ile ilk 8 ay itibari ile 35.000 ton ihracat gerçekleştirmiştir. Yılsonuna kadar limanımızdan gerçekleştirilecek klinker ihracatının 100.000 tonu geçmesi beklenmektedir” şeklinde konuştu.

Antalya Limanı Loijistik 4.0 – Endüstri 4.0’a geçti

Bu dönem öne çıkan yatırımlardan birini de IT altyapılarında, dijitalizasyon alanında gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özgör Sert, “IT altyapımızı da geliştirerek, Loijistik 4.0 – Endüstri 4.0’a geçtik. Tamamladığımız bu süreç ile birlikte, müşterilerimize ve paydaşlarımıza, internet olan her yerden hızlı ve anlık olarak erişim sağlanabilen Portal sistemi oluşturduk. Bu platformumuza sadece bilgisayardan değil, aynı zamanda Tablet, Kiosk, Smart Phone, PDA, El Terminali, Akıllı Telefon (Android, iOS ve Windows Phone) ve Dokunmatik TV gibi tüm cihazlara ve yaygın tüm işletim sistemlerine ek başka yazılıma ihtiyaç duymadan erişim sağlanabiliyor. Bu yatırımımızla birlikte birçok avantaj sağladık.

Bu platformda, tüm müşteri, gümrükçü ve acenteler için doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi alabiliyor. Gümrükçüler, sabah beklemelerini minimize etmek üzere tüm iç dolum talep formlarının tek seferde alabiliyor. Acentelerin dışarıdan booking tanımlamaları, tüm cfs/terminal taleplerinin girilebilmesi, her gün tarafımızca istenilen konteyner sicil bilgileri, limanda bulunan konteynerler, ardiyeleri, hasar bilgileri, cfs hareketleri bilgileri erişimleri de sağlanmış oldu” diyerek, sistemde tüm işlemlerin, RSA 2048 Bits SSL sertifika desteği ile güvenli ve şifreli olarak yapıldığını belirtti.

Mermer ihracatına ekstra hizmetler, makine parkı daha da güçleniyor

Bir liman işletmesi olarak hizmetlerini çeşitlendirerek müşterilerine sunulabilecek her türlü desteği vermeye çalıştıklarını kaydeden Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bu doğrultuda, yeni kapalı depo, klinker ve IT altyapı yatırımlarımızın yanı sıra farklı yatırımlar, geliştirmeler de yapıyoruz.

Bilindiği üzere bir süredir mermer ihracatçısı firmalarımıza limanımızda “blok mermer depolama” imkanı sunuyoruz. Bu hizmetin bizim için ciddi bir maliyet oluşturmasına karşın müşterilerimize free/ücretsiz olarak sunuyoruz. Ayrıca limanımızda mermer ihracatçılarına “mermer kesim hizmeti” dahil, kolaylık sağlayacak her türlü hizmeti veriyoruz. Yine bu doğrultuda özel olarak imalatını yaptırmış olduğumuz “blok çevirme aparatı” da liman sahamızda 2018 ekipman yatırımımız olarak yer almaktadır. Bunların yanı sıra blokların/taşların daha kolay ve pratik olarak hızlıca tartımını sağlamak üzere mevcuda ilave olarak 1 adet daha seyyar kantarı 2018 yılında satın aldık. Görüldüğü üzere limanımızda mermer ihracatçılarımız biraz daha ayrıcalıklı bir konumda. Zira ülkemizin mermer ihracatındaki en büyük limanı konumundayız. Bu alanda marka olmuş liman özelliğimizi korumayı ve daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz.

Amacımız hizmet kalitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi en yüksek seviyede tutmak. Bu kapsamda limanımız 2018 yılında “tehlikeli sıvı yük elleçleme” lisansı da almıştır. Yine bu amacımız doğrultusunda makine parkımızı da sürekli olarak yeniliyoruz. 2018 yılında 5 adet 3 tonluk, 2 adet de 5 tonluk yeni forklift, 1 adet loder kepçe ve 6 adet de limanımız için özel imalat dorse satın alınarak, makine parkımıza eklendi”.

İlk 8 aylık performans; 915.777 ton yük, 127.568 TEU konteyner, 7.518 yolcu

Port Akdeniz’in ilk 8 aylık rakamlarına da değinen Özgür Sert, “2018’in ilk 8 ayında limanımızda genel kargo ve dökme kargoda 915.777 tona ulaştık. Konteyner trafiğimiz ise 127.528 TEU olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde limanımızda 327 gemiye hizmet verdik ve 7.518 yolcu ağırladık. Limanımızda 2018 ilk 8 ayında kaydettiğimiz rakamlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile hemen hemen aynı rakamlar. Aralarında birkaç puanlık küçük farklar var, ancak birbirlerini dengeliyorlar. Bunlar ticaretin doğasından kaynaklanan olağan ve kayda değer olmayan farklar. Dolayısıyla ‘ilk 8 ayda geçtiğimiz yılki rakamlarımızı koruduk’ diyebiliriz” açıklamasında bulundu.



























Vira Haber