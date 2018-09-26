"Deniz Kuvvetlerimiz Yüce Ulusumuzun Gurur Kaynağı"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandıran Deniz Kuvvetlerimiz, icra ettiği harekat ve katıldığı tatbikatlarla her coğrafyada etkin harekat icra etmeye gücü olduğunu göstererek yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Deniz Kuvvetlerinin günün güvenlik ortamının ihtiyaçlarına ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak her geçen gün kendini yenileyen ve adından gıpta ile söz ettiren bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Güler, şunları kaydetti:

"Bu imkan ve kabiliyetlerle Deniz Kuvvetlerimiz; Türk karasularının güvenliğini sağlamakla birlikte özellikle çevre denizlerde istikrar ve güvenin sağlanmasında üstlendiği öncü rol ve 'deniz haydutluğu' gibi tehditlere karşı uluslararası alanda yürütülen harekata sağladığı katkıyla kendisine verilen her görevi başarıyla gerçekleştirmektedir. Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandıran Deniz Kuvvetlerimiz, icra ettiği harekat ve katıldığı tatbikatlarla her coğrafyada etkin harekat icra etmeye gücü olduğunu göstererek yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur. Yürüttüğü birçok milli üretim projesinin kazandıracağı kabiliyetlerle Deniz Kuvvetlerimizin bundan sonra da önemli başarılara imza atacağına içtenlikle inanıyorum."

"Pruvanız neta, denizleriniz sakin olsun"

"Bu vesileyle ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mükemmel ve güçlü bir Türk donanmasına sahip olmak gayedir' ifadesi doğrultusunda rotasını çizen Deniz Kuvvetlerimizin aziz şehitlerini rahmetle, gazilerini minnetle anıyorum." ifadelerini kullanan Güler, mesajına şöyle devam etti:

"Başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin başarı çıtasını daha yükseklere taşımak için büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm seçkin personelinin Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü en içten duygularla kutlar; sağlık, başarı ve esenlikler dilerim. Mavi vatanın kahraman leventleri, Pruvanız neta, denizleriniz sakin olsun."

Bakan Akar'dan Preveze Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Öncelikli hedefimiz, yerli ve milli savunma sanayii ile geleceğin modern deniz harp silah ve araçlarını üreterek Deniz Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetini artırmaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajında şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümünü ve kahraman denizcilerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de kazandığı bu zafer, Türk denizcilerinin başarısını tarihin müstesna sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Denizci yetiştirmedeki kabiliyetimizin, savaşçı ruhumuzun ve yüksek cesaretimizin en somut işaretlerinden biri olan bu zaferle birlikte Akdeniz bir Türk gölü, Türk donanması da Akdeniz'in hakimi haline gelmiştir. Yine bu zaferle Türk leventlerinin denizcilikteki mahareti tüm dünyaya gösterilmiş, bunun yanı sıra Akdeniz'de güvenlik sağlanarak deniz ticareti geliştirilmiştir. Dünya denizcilik tarihine damga vuran Emir Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Kılıç Ali Paşa gibi büyük amiraller ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi ünlü denizcilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz; Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmektedir.

Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli unsurlarından biri olan Deniz Kuvvetlerimiz; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kahraman personeliyle 'Mavi Vatanımız' olan denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde üstlendiği görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile denizci millet yetiştirme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz; denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' sözüyle denizlerin ve denizciliğin milletlerin geleceğindeki önemini açıkça ifade etmiştir. Bu bağlamda üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik modern bir deniz gücüne sahip olmak, ülkemiz için bir zorunluluktur. Öncelikli hedefimiz, yerli ve milli savunma sanayii ile geleceğin modern deniz harp silah ve araçlarını üreterek Deniz Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetini artırmaktır. Bu kapsamda yürütülen MİLGEM ve benzeri yerli ve milli projeler, Deniz Kuvvetlerimizin etkinliğine ve savunma sanayimize önemli katkılar sağlayacaktır. Nitelikli personeli, 21'inci yüzyılın muharebe anlayışıyla uyumlu araç, silah ve teçhizatı, bilgi teknolojisi, ateş gücü ve kesin vuruş kabiliyetiyle bölgemizin en güçlü donanmalarından birine sahip olan Deniz Kuvvetlerimiz; kendisine verilen görevleri üstün bir başarıyla yerine getirmekte, şanlı sancağımızı dünyanın çeşitli denizlerinde şerefle dalgalandırarak Silahlı Kuvvetlerimizin saygınlığına önemli katkılarda bulunmaya ve asil milletimizin gururu olmaya devam etmektedir. Bu tarihi gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Preveze Zaferi'nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa'yı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal başta olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakar mensuplarını ve onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor, kendilerine başarı ve esenlikler diliyorum. Kahraman Türk denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

Vira Haber