Genç kızı bulmak için eksi 4 derecede dalış yaptılar

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentteki Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde sürdürülüyor.

Doku'nun bulunması için bugünkü arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ ve Adıyaman emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, soğuk havaya aldırış etmeden Uzunçayır Baraj Gölü'ne dalış yaparak kıyı kesimine yakın alanlarda arama yaptı.

Dalgıçların, soğuk hava nedeniyle dalış sürelerini kısaltarak dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Vira Haber