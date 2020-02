DAKSAR 20 yılda 571 can kurtardı

Denizde arama kurtarma faaliyetlerini yaklaşık 20 yıldır devam eden DAKSAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kaya, yaptıkları faaliyetler üzerine Vira Haber'de bir yazı kaleme aldı.

DAKSAR’ın operasyon kadrosu gönüllülerden oluşmuştur ve tamamen kendi içinden çıkmış yönetim kurulu tarafından bağımsız olarak yönetilir. Bünyesinde 2 adedi özel arama kurtarma botu olmak üzere en büyüğü 9 metrelik 9 adet teknesi vardır. Bu botlar hem arama kurtarmada hem muhtelif etkinliklerde her zaman başarı ile kullanılan teknelerdir. Toplumun her kesiminden gelenlerle oluşan gönüllü personel insanlardır.

DAKSAR’da 24 saat vardiyalar halinde nöbet tutan gönüllü personel bu istasyonda eğitim almakta ve nöbetler burada icra edilmektedir. İhbar alan nöbetçi vardiya en fazla 7 dakika içinde Setur Kalamış marinadaki bağlama yerinden ayrılarak 20 dakika içinde yetki sahasındaki kaza yerine ulaşabilir. Bu görevi yukarıda bahsedilen Atlantic 21 serisi, 2 adet özel kurtarma botu ile icra etmektedir.

DAKSAR Sahil Güvenlik komutanlığı ve Liman başkanlığının periyodik denetimlerinden başarı ile geçmekte ve bu kurumların yanı sıra Kıyı emniyet genel müdürlüğü, Deniz polisi ve belediyelerle uyum içinde yasalara ve kurallara uygun çalışmakta, denizde başı dertte olanlara yardım etmektedir.

571 can kaybı önlendi

Yaklaşık 20 yılda 3000 civarında çağrıya cevap veren DAKSAR bu olayların vahim olanlarında hayati tehlike altında bulunan 571 vatandaşımızın can kaybını önlemiştir.

DAKSAR kendi içinde özel eğitim verdiği gönüllülerle çalışmaktadır, eğitimler uzak yol kaptanları, doktorlar, hukukçular ve kıdemli arama kurtarma personeli tarafından verilir, yapılan sınavları başarıyla geçenler stajyer olarak vardiyalara katılırlar. Daha sonra bu personel tecrübe kazanınca ayda en az 2 kez 12 şer saatlik nöbetler tutarak sistemin 7 gün 24 saat aksaksız işlemesi için gerekli iş gücünü tamamen gönüllü olarak ve gönüllülük ilkelerinden sapmadan sağlarlar. Gönüllüler 18-65 yaş arasında her meslekten kadın ve erkeklerden oluşur. Bu insanlar özel ve iş yaşantılarından ayırdıkları zamanlarında DAKSAR nöbetlerine veya planlı görevlere katılarak denizde başı dertte olan, yardım isteyen insanlara yardım eli uzatan fedakar, alçakgönüllü ve kahraman insanlardır. En kötü havalarda yerine göre dondurucu soğuk ve rüzgardan yılmayan, yerine göre yakıcı güneş altında kavrulan gönüllüler DAKSAR’ ın en önemli unsurlarıdır.

DDD/DAKSAR arama kurtarma eğitim ve faaliyetinin yanı sıra birçok sosyal projeye doğrudan katılmakta, organize etmekte ve destek vermektedir. Özellikle engelli vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi kişilere ve çocuklara yönelik birçok eğitsel ve kültürel faaliyet başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca gönüllü personelin teknik ve taktiksel olarak geliştirilmesi tecrübe ve bilgilerinin arttırılması hukuki ve psikolojik bilinçlendirilmesi için birçok kez konuların uzmanlarından seminer ve konferanslar verilmiş olup bu faaliyetler devam etmektedir.

DAKSAR da profesyonel çalışan sadece bir kişidir onun dışında kimse maddi gelir elde edemez, menfaat sağlayamaz. Sistem yeminli mali müşavir denetiminde olup her zaman dernekler masası denetimlerine açık ve hazırdır.

DDD ve DAKSAR da amaç sadece denizciler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, mesleki ve sosyal konularda eğitim ortamı hazırlamak ve denizde can ve mal kurtarmaktır. Bunun haricinde düzenli bir ticari faaliyet yoktur, kuruma ve kişilere gelir sağlayacak bir yapı olması tüzük ve ilkelerimiz gereği imkansızdır.

DDD’ nin geliri yıllık 100 TL’dir. Gelir üye aidatlarından, ayni veya nakdi olarak yapılan bağışlardan veya bazı eğlence veya spor kurumlarının istediği denizde güvenlik hizmetinin bedelinden oluşur. Ayrıca acil olmayan, hayati tehlike içermeyen yedekleme hizmeti için sadece harcanan akaryakıtın bir misli kadar ortalama cüzi bir bağış mümkün ise talep edilir. (2019 yılında belirlenen maksimum 300-TL/Saat) Her ne olursa olsun arama kurtarma, destek ve yedekleme hizmeti mutlaka yerine getirilir, acil can ve mal kurtarma faaliyetleri için bağış söz konusu değildir.

Harcanan bedel gelirin 5 katı

Her yıl yüzlerce kez arama kurtarma için denize açılan ayrıca eğitim, tekamül eğitimi, özel veya sosyal amaçlar için denizde etkinliklere katılan botların bakım onarım ve tutumu tüm teknelerin hayli eskimiş olması nedeniyle çok yüksek meblağlarda harcama gerektirmektedir. Denizcilikle ilgili olan her tür bakım, yedek parça ve işçilik için talep edilen tutarlar çok yüksektir. Bünyede 9 tekne 8 dıştan takma benzinli, 3 içten takma dizel makine ve istasyon giderleri ile akaryakıt, arama kurtarma giysi ve malzemesinin yenilenmesi, bakımı ve tamiratının gerektiği şekilde yapılması, arama kurtarma faaliyeti esnasında bir zafiyet olmaması için harcanan bedel, yaklaşık gelirlerin en az 5 katıdır.

Bu durumda özellikle DAKSAR a destek veren kurumların ayni veya maddi yardımları büyük önem arz etmektedir.

İMEAK Deniz Ticaret Odası her durumda uygun gördüğü şekilde destek verip çözüme büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Setur Marinaları yönetimi botlarımıza tahsis ettikleri alanlar ve sundukları hizmetler ile var olmamızın önemli destekçilerinden biridir. Petrol Ofisi, 2019 yılında başlattığı akaryakıt desteği ile önemli bir yardımda bulunmaktadır. RMK firması 301 numaralı botumuza bakım onarım yaparak desteğini devam ettirmektedir. WEST İSTANBUL Marina, tamir ve onarım ile giysilerimizi yaptırarak açıkları kapatmamıza yardımcı olmaktadır. Keza Moda Deniz kulübü ve Marmara Yelken kulübü her fırsatta desteklerini esirgememektedirler. Türkiye Milli olimpiyat komitesi yüzme yarışları öncesinde eksikliklerin giderilmesi için yardım etmektedir. Dentur ve CNR fuarcılık firmaları tanınmamıza destek olmakta, Evinrude Honda ve Yanmar firma temsilci ve bayileri ellerinden gelen imkanları bizler için kullanmaktadırlar. Ayrıca bazı kişi ve kurumların maddi ve manevi destekleri bize güç vermektedir. En büyük gücümüz ise toplumun her kesiminden ve farklı mesleklerden olan gönüllülerimizin idari, teknik ve işgücü olarak yaptıkları katkılardır.

Tüm bu faaliyetlerde gerek resmi gerek özel kurumlarla her zaman uyum içinde çalışmayı, kesinlikle yasalar ve kurallar içinde çalışmayı ilke edinmiş olan DAKSAR, gerek denizcilik camiasının gerekse kamuoyunun takdirlerini kazanmıştır.

DAKSAR benzeri veya bağlısı istasyonlar Küçükçekmece, Avcılar, Karadeniz’in bazı illerinde ve Ege’nin hassas bölgelerinde olsaydı SGK ve kıyı emniyetin fedakarca çalışan personeline bizler de amatör gönüllüler olarak destek verebilseydik; belki geçmişte yaşanan can kayıpları daha az olacaktı. Dünyanın gelişmiş denizci ülkelerinde gönüllülerin çalıştığı donanımlı istasyonlar kıyılarda yüzlerce mevkide görev yapıyor. Olası deniz kazalarında seri olarak müdahale edip, can kayıplarını önlüyorlar. Bu gönüllüler ülkelerinde saygın ve kahraman insanlar olarak değerlendiriliyorlar.

Kısıtlı imkanlara rağmen yine aynı heves ve özveri ile bu işi yürüteceğiz, ancak gönül imkanlarımızın daha iyi olmasını, 60 yıllık yedekleme botu yerine yeni bir küçük römorkör benzeri tekneyi kullanmayı, amaca uygun gelişmiş istasyon binalarını, yeni ve modern teçhizatı istiyor.

Öncelikle denizcilik camiasının bu konu ile ilgilenmesi, uzman denizcilerin inceleyip yararına inanmasını ve bizlere yardımcı olmalarını diliyoruz.

Vira Haber