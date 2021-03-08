Genç UND’liler, “Lojistik’te Kadın Yöneticiler” Webinarında Bir Araya Geldi

Lojistik sektörü önem kazandıkça sektördeki kadın sayısının da önemi artıyor. UND tarafından 8 Mart’ta düzenlenen “Lojistikte Kadın Yöneticiler” toplantısında kadın yöneticilerin gözünden sektörün bugünü ve geleceği değerlendirildi. Toplantıda sektörün en başarılı kadın yöneticilerinden; Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Damla Alışan ile ATC Grup Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, Genç UND Proje Koordinatörü Ayşegül Ketenci’nin sorularını cevaplandırdı.

DAMLA ALIŞAN: LOJİSTİK KADINLARA EN UYGUN MESLEK

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Damla Alışan, 1992 yılında sektörde kadın sayısı yok denecek kadar azken bu sektöre adım attığını ve 26 yıldır bu sektöre hizmet ettiğini söyledi. Sektöre girdiğinde “bu iş erkek işidir, kamyoncu mu olacaksın” şeklinde reaksiyonlar aldığını belirten Alışan, ilk birkaç yılın zor olduğunu ancak 26 yıl boyunca sektöre hizmet ederek bugünlere geldiğini ifade etti.

Kadın erkek ayrımı yapmak yerine; işini iyi yapanla yapmayan, yetkin olanla olmayan şeklinde bir ayrım yapılmasının sektör için daha iyi olacağı değerlendirmesini yapan Alışan, “Lojistik sektörü erkek sektörü diye alışılagelmiş, bize de böyle kodlanmış. Öncelikle bunun dışına çıkmamız gerekiyor. Lojistik tamamen bir planlama ve organizasyon işidir. Şu anda insansız depoları yönetiyoruz, araçlar otonom olma yolunda ilerliyor. Kendi içimizdeki bariyerleri kırmamız gerekiyor. Lojistik çok stratejik bir sektör, sadece Tır ve nakliye işe olarak bakmamak gerekiyor. Kişi, kendine uygun alanı bulduğu zaman çok başarılı olacaktır” diye konuştu.

Lojistiğin kadınlar için daha uygun bir meslek olduğuna dikkat çeken Alışan ‘Kadınlar planlama konusunda daha iyiler ve lojistikte de en önemli konu planlamadır, kadınların risk algısı daha yüksektir, kadınlar daha duyarlıdır, daha yaratıcıdır, organizasyon yetenekleri güçlüdür, bu nedenle bu mesleğe erkeklerden daha uygunlar” dedi.

Nüfusun yarısının kadın olduğunu ve hedeflere ulaşmak isteniyorsa toplumun yarısının yok sayılamayacağını anlatan Damla Alışan, “Kadınların da erkeklerin de kafasındaki cinsiyet ayrımcılığını kaldırmamız gerekiyor. Gelecek geldi ve zaman hızla akıyor. 30 yılda yaşadığımız değişiklikleri artık bir senede yaşıyoruz. Kadın işsizlik oranı yüzde 24 ve kadınların yüzde 34’ü ne eğitimde ne istihdamda gözüküyor. Demek ki gidecek çok yolumuz var. Neler yapılabilir diye baktığımızda öncelikli konumun eğitim olduğunu görüyoruz. Kişinin kendine yatırım yapıp yetkinliğini geliştirmesi gerekiyor. Eğitim ve yetkinliklerin artırılması, bitmeyen bir süreçtir” dedi.

Damla Alışan sektörde ilk kadın istif operatörünü çalıştıran firma olduklarını hatırlatarak, kadınlara yönelik pozitif bir ayrım yaptıklarını söyledi. Şirketlerinde çalışan tüm elemanların dörtte birinin kadınlardan oluştuğunu aktaran Alışan, sektörde kadın sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.

AYŞEM ULUSOY: KADIN OLMANIN DEZAVANTAJINI YAŞAMADIM

ATC Grup Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, kariyer hedefini yaparken ilk önce akademisyen olmayı planladığını ancak katıldığı bir lojistik seminerinde bu sektöre hizmet vermeye karar verdiğini anlattı. Bunun sebebini de “Lojistik sektörü çözüm odaklı olmayı gerektirir. Ben de bu yaklaşımı hayatında uygulayan biriyim” diye açıkladı.

Şu anda bir filo servisi yönettiğini aktaran Ulusoy, “Filo yönetiminde kadın sayısı azdır ama bizim ekibimizin üçte ikisi kadındır. Şoförler bizleri seviyorlar çünkü onları anlıyoruz ve onlar da dertlerini bizlere daha iyi anlatıyorlar. Bu sektörde bir kadın olarak hiçbir negatif durumla karşılaşmadım, kadın olarak bu sektörün dezavantajını görmedim” dedi.

Gençlere seslenen Ulusoy, “Bilgi çağının sonuna geldik, artık beceri çağıdır. Hangi bölümden mezun olursanız olun, becerilerinizi geliştiremezseniz ayakta kalmanız mümkün değil. Model değişimine gitmemiz gerekiyor. Pandemi bunu hızlandırdı. Z kuşağının çalışma hayatına başlamasıyla liderlik özelliği yeniden tanımlanıyor. Yeni kuşak iş hayatında güçlü ilişkiler kuran, hiyerarşi uygulamayan, dert dinleyen, cesaret veren çalışanlardır” ifadelerini kullandı.

Ulusoy, sektörde dil öğrenmenin çok önemli bir önemli konu olduğunu, kadınların da empati yeteneğiyle, üst düzey noktalara gelebileceklerini anlattı. Ancak kadınların bu sektörde çok çabuk pes ettiğini belirten Ulusoy, “Bizim rol model olarak onlara yapılmışı göstermemiz gerekiyor. Orta ve üst düzey kadın sayısını artırabilirsek tabandan gelen arkadaşlarımızı heveslendireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ayşem Ulusoy, artık sektördeki kadını değil, kadınların sektördeki etkisinin konuşulması gerektiğini belirtti.

LOJİSTİK GELECEĞİN MESLEĞİ

Damla Alışan ve Ayşem Ulusoy, ülkemizin lojistik avantajlarına vurgu yaptılar. Ülkemizin, doğru adımların atılması sayesinde gelecekte dünya pazarından daha fazla pay alacağının altını çizdiler, birlikte çalışmanın ve geleceğe hazırlanmanın önemine vurgu yaptılar.

Vira Haber