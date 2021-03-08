8 Mart İçin Derinlere Daldılar: İstanbul Sözleşmesi Yaşatır

Suyun altında unutulan değerleri hatırlatmak için kurulan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’nun çoğunluğu kadın olan dalgıç üyelerinin Bostancı sahilinden 6 metre derinlikte açtığı 8 Mart Kadınlar Günü pankartı için dünya rekortmeni serbest dalış milli sporcusu Bilge Çingigiray’da nefesini tuttu. 10 derece suda dalan Çingigiray, kadınların toplumun her kesiminde var olduğunu hatırlatmak için nefesini tuttuğunu söyledi. Dalgıçların gösterisine motosikletli kadınlar da sahilden destek verdi.

Dünya genelinde insan hakları temelinde kadınların maruz kaldığı haksızlık ve ayrımcılıkla mücadele etmek için her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü için gönüllü dalgıçlar sessiz kalmadı. 8 Mart 1957 tarihinde ABD’de 40 bin kadın dokuma işçisinin hakları için mücadele ederken fabrikada çıkan yangında ölen 129 kadının anısına küresel olarak kutlanan gün nedeniyle Derinlere Saygı Dalış Topluluğu bir etkinlik düzenledi. Ulusal günlerimizde ve sualtında unutulan değerlerimizin hatırlatılmasında düzenledikleri ilginç gösterilerle tanınan gönüllü dalgıçlar bu kez kadınlar için daldı. Sabah saatlerinde Bostancı’dan 6 metre derinliğe dalan dalgıçlar suyun altında ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ ve ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun’ pankartlarını açtı.

Çoğunluğu kadın 12 dalgıcın yanına nefesini tutarak gelen milli sualtı sporcusu Bilge Çingigiray ise pankartların yanında poz verdi. Bu etkinlikte kadın haklarının toplum tarafından daha iyi anlaşılması için çabaladıklarını söyleyen Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, alevli meşalelerle su yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel şov yaşattı.

Sualtı sporlarında dünya rekorları bulunan milli sporcu Bilge Çingigiray, “Kadınlar yaşamın bir parçası olarak hayatın tüm aşamalarında var olduklarını kanıtladılar. Küresel anlamda kadınların farkındalık yarattığı özel gün için dalış topluluğumuz ile dalarken nefesimi kadın haklarının daha iyi anlaşılması için tuttum” dedi. Kadın dalgıçlardan üniversite öğrencisi Yeşim Ayar ise, “Kadınların toplumun her yerinde ve her aşamasında var olduğunu kanıtlamak gurur verici. Türk bilim kadınlarının başarılarını görmek bana mutluluk verirken ben de ülkemi uluslararası bilim camiasında temsil etmeyi amaçlıyorum” diye konuştu.

MOTOSİKLETÇİ KADINLARDA SES VERDİ

Öte yandan kadın motosikletçiler kadınlar günü dalışı için karadan desteğe gelenler arasındaydı. 15 kadın motosikletçi adına konuşan Saliha Uğurlu, dalgıçların soğuk suda açtıkları pankartın kendilerini mutlu ettiğini belirtirken, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu hatırlatmak için özel bir İstanbul turu yaptıklarını vurguladı.

Vira Haber