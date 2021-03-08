WISTA Türkiye, Kız Öğrencilere Burs İçin Satış Yapacak

Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği (WISTA) Türkiye, Covid-19 pandemisi nedeniyle bu sene düzenleyemediği geleneksel 8 Mart Yemeği'nin yerine başka bir aktivite koydu.

WISTA Türkiye, üyelerinden, ressamlardan ve destekçilerinden gelen resimler ile eserleri burs amaçlı olarak bugün Saat: 16.00’da satışa sunuyor.

Zoom üzerinden düzenlenecek etkinlikte elde edilecek gelir, denizcilik fakültelerinde okuyan kız öğrencilere burs olarak aktarılacak.

11 yıldır bu önemli sosyal sorumluluk projesine imza atan WISTA Türkiye, bu organizasyonla pandemiye rağmen kız öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğe aşağıdaki bağlantı linki aracılığıyla katılım sağlayabilirsiniz.

Vira Haber