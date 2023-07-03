Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da Düzenlenecek
Gençler Türkiye Kürek Kupası, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
A+A-
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde 7 Temmuz Cuma günü başlayıp 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.
Kürek Kupası'na geçen yıl da ev sahipliği yapan başkentte 25-26 Haziran tarihlerinde de Gençler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları düzenlenmişti.
Vira Haber
Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler : Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.