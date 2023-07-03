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Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da Düzenlenecek

Gençler Türkiye Kürek Kupası, Ankara'da Düzenlenecek

Gençler Türkiye Kürek Kupası, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde 7 Temmuz Cuma günü başlayıp 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.

Kürek Kupası'na geçen yıl da ev sahipliği yapan başkentte 25-26 Haziran tarihlerinde de Gençler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları düzenlenmişti.

Vira Haber

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