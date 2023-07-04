KOSDER’den Malta Cumhuriyeti Başkonsolosu Ziyareti

Heyette; KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Başkan Yardımcısı Begüm Birben, Genel Sekreter Neslihan Torlak Gönençer, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Avni Şan ve Hüseyin Uysal yer aldı.

3 Temmuz Pazartesi günü konsolosluk binasında yapılan görüşmede; Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik kabullerinden ve misafirperverliklerinden ötürü Başkonsolos Walter Mallia’ya teşekkür ederek şunları kaydetti: “Malta Cumhuriyeti’nin bayrağını taşıyan Türk sahipli gemilerimizin sayısı hatırı sayılır bir orana ulaşmış durumda. Bu durum; Türk denizcilik sektörü için Malta Cumhuriyeti’nin stratejik öneminin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. KOSDER olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle; ikili ilişkilerimizi daha da geliştirerek Başkonsolos Sayın Mallia ve değerli ekibiyle önümüzdeki süreçte iş birliği içerisinde olmayı hedefliyoruz.”

Gemi insanlarının ve firma temsilcilerinin vize konusunda yaşadıkları problemlerin de gündeme geldiği görüşmede Başkan Hakan Çendik, KOSDER olarak Türk sahipli koster gemilerinin bayraklarını taşıdıkları ülke temsilciliklerine ziyaretlerin devam edeceği bilgisini aktardı.

Görüşme sonunda Hakan Çendik Başkonsolos Walter Mallia’ya eski İstanbul siluetinin yer aldığı el yapımı bir tablo hediye etti.

Vira Haber