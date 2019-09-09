Georgia açıklarında kargo gemisi yandı

23 denizci ve 1 kaptandan oluşan mürettabatın içinde bulunduğu GOLDEN RAY isimli gemi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kıyı Emniyetinden sorumlu John Reed, dumanların fark edilmesinin ardından başlayan operasyonla mürettebattan 20 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Devam eden arama kurtarma çalışmalarına federal, eyalete bağlı ve lokal görevliler de katıldı. Kıyı Emniyeti görevlisi John Reed “ Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oldukça karışık bir durum. Yalnızca mürettebatın güvenliğini değil güvenlik görevlilerinin güvenliğini de düşünmek zorundayız. Elimizden geleni yapıyoruz, çalışmalar sürecek” açıklamasını yaptı.

Geminin yanmasına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi. Söndürülen kargo gemisi Georgia kıyısındaki bir limana çekildi.

Kıyı Emniyeti tarafından yapılan açıklamada kayıp 4 denizcinin Güney Kore uyruklu olduğu belirtildi. Kurtarılan denizcilerden altısının Güney Koreli, on üçünün Filipinli ve kaptanın Amerikalı olduğu bildirildi.

Vira Haber-Esin TARHAN