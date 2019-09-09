Cenk Group ile Türkiye – Ukrayna artık daha yakın

Sınıfının en büyük yerli gemisi Cenk M, deniz ticaretinin geliştirilmesinde büyük rol oynayacak Haydarpaşa - Odessa seferlerine Temmuz 2019 başında başladı.

Denizyolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığında 40. yılına giren Cenk Group, Ukrayna - Türkiye arasında her geçen gün yükselen ticaret hacmini lojistik hizmetleriyle Türk nakliyecisine ve sermayesine sunuyor.

Cenk Group, her geçen gün daha maliyetli hale gelen uluslararası kara nakliye firmalarına yeni hattı ile daha ekonomik, güvenli ve hızlı bir alternatif sunuyor.

27 yıldır şoför beraberi kamyon taşıma faaliyeti gösteren tek yerli firma olan Cenk Group, Haydarpaşa ve Zonguldak hatlarıyla müşterilerine haftada 5 kalkış ile Ukrayna’nın Odessa limanına düzenli ro-pax hattı sunuyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Sekreteri Nagihan Soylu ve ülkemizin önde gelen deniz ve kara nakliye firmalarının temsilcilerinin katılımıyla 40. yılını kutlayan Cenk Group, bu davette Haydarpaşa - Odessa hattıyla ilgili bir güzel haberi daha sektörle paylaştı.

Cenk Group filosuna yeni kattığı roro yolcu tipi Cenk M gemisi ile yeni hattında yıl boyu hizmet vererek uluslararası kara nakliyesi yapan misafirlerine ve yerli ihracatçılarımıza uluslararası piyasada her zamankinden daha da rekabetçi olma şansı verecek.

2019 Eylül’ünün son haftası hizmete girecek olan Cenk M gemisi 110 tır yükleme kapasitesi ve modern yaşam alanları sunarak sadece ülke ihracatına değil aynı zamanda turizme de katkı sağlayacak. Yeni kurulan hatta Cenk Group 2 li ve 4 lü düzenlenen çağdaş, akıllı kamaraları ile 134 yolcu ağırlayabilecek.

Cenk Group 2020 yılında Zonguldak ve Haydarpaşa limanlarından yapılacak oOdessa seferlerinde toplamda 440 liman kalkışı yaparak yıl içinde 35 bin yürüyen araç, 30 bin yolcu ve 70 bin paletli narenciye taşımayı planlıyor.

Aynı zamanda, narenciye taşımalarında ürünlerin değer kaybını önlemek ve beklemeleri azaltmak için soğutuculu antrepo çözümleri her iki kalkış limanında da sunulmaya 2020 yılına girmeden başlanılacak.

Türkiye’nin en büyük iki yerli roro yolcu taşıma hizmeti veren firmasının yabancılar tarafından satın alınmasının ardından Cenk Group yeni yatırımları ve atılımları ile gerek denizcilik sektörüne gerek ülkemiz için bir motivasyon kaynağı oluyor.

Vira Haber