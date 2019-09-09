Masal Okumanın Adresi

Masal Oku internet sitemizi sizler için güzel bir platform hazırlamak maksadıyla kurduk ve içinde de muhtelif bölümlere yer vererek çalışmalarımızı şekillendirdik.Web sitemizin içerisinde bulunan kategorilerden ikisi özellikle çocuklara ayrılmış durumdadır ki bunlar peri masalları ve keloğlan masallarıdır. Dürüstlüğü ile tanınan keloğlanın başından geçenlerin anlatıldığı masallara sitemizden ulaşılabilir. Ayrıca web sitemize eklenmiş olan robin hood hikayesi, çizmeli kedi masalı, külkedisi masalı gibi popüler paylaşımlarda okunabilir. İnternet sitemizin temelinde her ne kadar çocuk masalları yer almış olsa da bunu hikayeler ve diğer bölümler tamamlamaktadır. Hangi bölümler diye burayı biraz açacak olursak hikaye oku kısmını ilk olarak söyleyebiliriz. Kalan kısımlardan bahsedelim şimdide; bunlardan ilki nükteli fıkraları ile Nasrettin hocanın fıkraları bölümü. Ek olarak ise Dini Hikayeler var. Tabi buraya da deneme ve şiir olmak üzere alt başlıklar eklemeyi unutmadık. Web sitemizi daha güzel bir konuma taşıyarak sizlere aktif ve güncel bir site sunabilmek amacıyla çalışıyor, yeni yazı ekleme konusunda seçici davranarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnternet sitemizi kurarken düşündüğümüz hususlardan birisi genel olarak birden fazla kategori ile buluşması ve bu kategorilerin güzel içeriklerle dolu olmasıydı. Bizde bu eksende yürüttüğümüz uygulamalar çerçevesinde hem gönderileri seçtik hem de sitenin güncelliğini koruması yönünde çalışmalar yaptık. Sonuç olarak web sitemiz bugünkü formuyla okurlara sunulmaktadır. Masal Oku platformunun gelişmesi için elimizden geleni yapmayı, çalışmalarda titiz davranarak gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Bu konuda dilerseniz bize yorumlarınızla yardımcı olabilirsiniz. internet sitemizde yer verdiğimiz bölümlerin genel çerçevesine dikkat ederek buna uygun içerikler eklemek konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Masaloku.com.tr adresinde bulunan başlıkların her biri dâhil olmak üzere web sitemizin dört bir yanı özenle tasarlanmıştır. Çocuklarında kendi başlarına rahatlıkla kullanabileceği sadelikte olan internet sitemizde çocuk masalları bularak okuyabilir, keyifli vakit geçirebilirler. Onlar sitemizde masal okurken sizde diğer bölümlerimizi inceleyerek ilginizi çeken yazılar olursa onlara bakabilirsiniz. Masal Oku adlı web sitemizin renkli dünyasını korumak, dinamik yapısına uygun çalışmalar gerçekleştirmek ve içeriğini zenginleştirmek için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.



www.masaloku.com.tr