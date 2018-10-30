Gestaş Küçükkuyu İskelesi’nde tatbikat

Liman Tesisi Güvenlik Planı’nda yer alan 14 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta; herhangi bir sabotaj ve saldırı durumunda liman güvenliğinin nasıl sağlanacağı canlandırıldı. Yapılan tatbikat ile, muhabere usulleri ve muhabere cihazlarının yeterliliği, LTGS (Liman Tesisi Güvenlik Planı) ile yerel otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyon usulleri, personelin acil durumlar karşısındaki reaksiyonları, güvenlik cihaz ve teçhizatlarının yeterliliği, Güvenlik Planı’nda yer alan hususların yeterliliği, liman tahliye usulleri ve tatbikat kapsamında kullanılan raporlar test edildi. Gestaş Küçükkuyu İskelesi, yapılan tatbikatta tüm güvenlik konularından geçer not aldı.

ISPS kod nedir?

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu anlamına gelen ISPS kod, liman tesisi ve gemilerin güvenliği için hangi güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunun belirlenmesi konusunda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Kodun amacı, bir yandan risk değerlendirmesi için standardize edilmiş uygulamaları ortaya koymak diğer yandan da tehdidin değişmesi durumunda gemi ve liman tesislerinin yeni duruma süratle uyum sağlamasını hedef almaktır.



Vira Haber