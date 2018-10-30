Dünyanın en büyük gemi tamir havuzu battı

Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov, tamir edilmek üzere Murmansk limanında bakımı yapılırken kaza meydana geldi. Tadilat sırasında bir vinçin gemiye çarpmasıyla güvertede hasar oluştu. Kazayla birlikte 4 işçinin yaralandığı kaza sırasında bölgede olan bir işçinin ise kayıp olduğu ileri sürüldü.

Dünyanın en büyük gemi tamir havuzu olan PD-50, Rusya’nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’a yönelik tamir çalışmaları sırasında battı. Amiral Kuznetsov gemisi zarar gördü.

Rusya'nın Murmansk kentinde Amiral gemisini tutan PD-50 tamir havuzu, güç kaynağında çıkan bir arıza sonucu battı.

Rusya Birleşik Gemi İnşaat Şirketi Başkanı Aleksey Rahamnov, olay sırasında gemi havuzundaki bir vincin üzerine düşmesi sonucu Amiral Kuznetsov'un zarar gördüğünü ve gemide su yüzeyinin üstünde kalan 4x5 metrelik bir delik oluşmasına yol açtığını söyledi.

‘KOLAY TAMİR EDİLEBİLİR BİR HASAR'

Rahamnov, "Vinç 4x5 metrelik bir delik oluşturdu. Ancak bu kolay ve hızlı bir şekilde tamir edilebilecek bir hasar" dedi. Rahamnov, tamir maliyetinin de çok fazla olmayacağını kaydetti.

Yenilenme çalışmalarını aksatacak bir hasar almayan Amiral Kuznetsov gemisi, tamir işlemlerinin devamı için Murmansk'taki 35. tersaneye götürüldü.

Vira Haber