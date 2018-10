DTO Fethiye’den eğitim protokolü

İMEAK DTO Fethiye Şubesi üyelerinin İngilizce Kültür Yabancı Dil Kursunun eğitim hizmetlerinden indirimli olarak faydalanması yönelik olarak bir protokol imzaladı.

Ağırlıklı olarak turizm alanında hizmet veren üyelerinin İngilizce dilini öğrenmesi, geliştirmesi ve mesleğinde kullanma oranını artırabilmesi maksadıyla planlamalar yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İngilizce eğitimine öncelik verdi.

İmzalanan protokole göre; İngilizce Kültür yabancı dil kursu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi çalışanlarına, üyelerine, üye olan şirketlerin ortaklarına ve üyelerinin sigortalı çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına indirimli ücret üzerinden protokol süresi boyunca, bir kişi bir seviye olmak üzere İngilizce dil eğitimi verecektir.

25 Ekim 2018 günü Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi hizmet binasında yapılan imza töreninde konuşan İngilizce Kültür Yabancı Dil Kursu Kurum Müdürü Ali CESARET şunları ifade etti: “İlçemizin en önemli sektörlerinden birini oluşturan denizcilik sektörümüzün yabancı dil eğitimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 12 kişilik gruplar için her seviye 60 ders saati olup, birebir özel derslerde her seviye 48 ders saati olup, her ders 40 dakikadır. Programlanan eğitimler İngilizce Kültür Yabancı Dil kursu çatısı altında sağlanacak olup, İngilizce Kültür Yabancı Dil Kursu ile sözleşmeli olan hizmet içi eğitimlerini tamamlamış mesleğinin ehli öğretmenler görev alacaktır.”

İmza töreninde konuşan İMEAK DTO Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan ise; “Şube olarak yabancı dil eğitimine büyük önem veriyoruz. Bir turizm kenti olan Fethiye’de herkes en az bir yabancı dili kullanabilmelidir. Hele hele yat kaptanlığı, gemici ve kamarot gibi uluslararası geçerliliği olan bir mesleğe sahip iseniz bir yabancı dil bile yetmez. Bu dillerin en az biri de İngilizce olmalıdır. Biz yıllar önce de bu düşünce ile yola çıktık, bugün de aynılarını söylüyoruz. Ben üyelerimizin bu kampanyaya ilgi göstereceklerine eminim. Zaten bu protokolün tüm üyelerimize etkin duyurusunu da yapacağız. Tanıtım için bastırılacak afiş, broşür vb. görsellerle de üyelerimiz dışında, onarın çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına da ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle kadın ve çocuklarımızı da protokol kapsamına aldık. Mesleki İngilizcenin dışında konuşma odaklı İngilizce eğitim programları ile yarınların denizcilerine de bugünden İngilizcenin temellerini vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

