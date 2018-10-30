Venedik sele teslim oldu

İtalya'nın gondolları ve kanallarıyla ünlü Venedik kenti sular altında kaldı. Kent merkezinde birçok dükkanı su basarken, turistler de zor anlar yaşadı. Son dakika bilgisine göre, İtalya'daki fırtına en az 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Ülkenin kuzeydoğusundaki kentte esen Sirocco fırtınasıyla gelen yağışlar, çoğu bölgede su seviyesinin normalin 150 cm kadar üstüne çıkmasına neden oldu. Son dakika bilgisine göre, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Venedik'te su seviyesi geçen yılın Kasım ayında da deniz seviyesinin 127 cm üstüne çıkmıştı.

Aqua Alta (yüksek su) adı verilen fenomenin görülmesinde ayın gelgit hareketlerinin yanı sıra hava durumu, rüzgar ve yağışlar etkili oluyor.

Lagüne kurulu olması, su kanallarıyla çevrili olması ve zeminindeki çökmeler nedeniyle sık sık su baskınları yaşanan Venedik'in 2100 yılına kadar tamamen sular altında kalabileceği belirtiliyor.

Venedik'te su seviyesi her yıl yaklaşık dört kez 1 metrenin üzerinde yükseliyor. Yaşanan son su baskını 2008'den bu yan görülmüş olan en şiddetli sel olarak niteleniyor.

FIRTINA CAN ALDI

İtalya'da, fırtınanın yol açtığı sel ile şiddetli rüzgarların ağaçları devirmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili fırtınanın neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarların ağaçları devirmesi dolayısıyla 9 kişi öldü.

Ölen kişiler arasında arama kurtarma çalışmalarında bulunan gönüllü bir itfaiyecinin de bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kaybolan kişinin de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir "Türk internet sitesi yöneticisi" olduğu bilgisi paylaşıldı. Kaybolan kişinin kimliği açıklanmadı.

Fırtına nedeniyle çeşitli kentlerde itfaiye çalışanları da dahil birçok kişi yaralandı.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından dolayı başkent Roma ile kuzeydeki Cenova kenti dahil birçok şehirde okullar dün ve bugün tatil edildi. Cenova Havaalanı kapatıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenirken, şehrin kara bölümünün yüzde 75’i sular altında kaldı.

İtfaiye görevlileri, ülke çapında 5 bini aşkın arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

BERLUSCONI AİLESİNİN YATI İSKELENİN ÜZERİNE YIKILDI

Rüzgar hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı yer, kuzeydeki Cenova kentini de içine alan Ligurya bölgesi oldu.

Ligurya'daki Rapallo kentinde bulunan yat limanında birçok yat fırtına nedeniyle çarptıkları iskelenin üzerine yıkıldı.

Yatlardan birinin ülkenin eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin ailesine ait olduğu bildirildi.

İtalya’nın çeşitli bölgelerinde bazı kişiler tahliye edilirken, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi ve elektrik kesintileri yaşandı.

Vira Haber