Gezi teknesine kaçak içki servisine baskın

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sorumluluk sahasında kaçak içki satıcılarına yönelik çalışmalarını arttıran Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri gezi teknelerine kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir yandan kaçak içki satıcılarını takibe eden ekipler diğer taraftan Manavgat Irmağı'nda yerli ve yabancı turistlere günübirlik gezi düzenleyen tekneleri izlemeye aldı.

Manavgat Irmağı'nda bir gezi teknesine kaçak içki sevkiyatı yapıldığının kesinleştirilmesinin ardından geçen cuma günü KOM Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Irmak kenarında gezi teknesine yükleme yapılırken gerçekleştirilen operasyonda tekne ve kaçak içki sevkiyatı yapılan ticari araçta arama yapıldı. Arama sonucunda 170 adet farklı markalarda sahte bandrollü ve TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içki ele geçirildi. Şüpheliler M.A., Ö.S. ve E.A. kaçmaya fırsat bulamadan yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen şüpheliler Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vira Haber