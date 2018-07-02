KOSDER'den 1 Temmuz mesajı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş'ın 1 Temmuz mesajı şöyle:



"Sahip olduğu denizlerle adeta mavi bir vatan olan ülkemiz, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi karasularında hakimiyetini ve bağımsızlığını sağlayarak Türk denizciliği adına büyük mesafe kat etmiştir. O dönemde hem maddi hem de manevi olarak sıkıntılarla mücadele eden milletimiz ‘Kabotaj Hakkı’na tutunarak adeta büyük bir diriliş örneği göstermiştir. Ülke kıyılarında kamu ve özel teşebbüs gemilerinin kazanım sağlamasıyla Türk limanları, gemileri, tersaneleri ve dahası ülke ekonomisi özgürlüğüne kavuşmuştur.



Dünden bugüne kabotaj taşımacılığındaki dikkate değer potansiyel göze önüne alındığında Türk denizciliğinde kalitenin artırılması, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve kamu-özel sektör uyumu milli denizciliğimize katkıda bulunma adına önemlilik arz etmektedir. Can, mal ve çevre emniyetine büyük özen gösterilerek sadece yük taşımacılığında değil insan ve araç taşımacılığında da daha aktif olma açısından bilimsel projeler üretilmesi sektörümüz için hayati önem taşımaktadır.



Türkiye’nin, jeopolitik ve Jeostratejik konumu, boğazları, tersaneleri ve yenilenecek koster filosuyla denizcilik sektöründen azami verimi alacağı inancıyla Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor ve sektörümüzün değerli paydaşlarına saygılarımı sunuyorum."