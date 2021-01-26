Gine Körfezi 2020'de Korsanların 'En Çok Gemi Mürettebatı Kaçırdığı Bölge' Oldu

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansına (UNCTAD) göre, dünya ticaretinin miktar bazında yüzde 80, değer bazında yüzde 70'i deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirilirken korsan saldırıları ciddi tehdit oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre, yalnızca Gine Körfezi'ndeki korsan saldırılarının ekonomiye etkisi 818,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

AA muhabirinin, Dünya Bankası raporundan derlediği bilgilere göre, gemi korsanlarının saldırılarında 2019'da "1994'ten bu yana erişilen en düşük seviye" kaydedildi.

Kaçırılan gemi sayıları 2010'da zirveye ulaştı, 2019'da ise "son 10 yılın en düşük seviyesine" geriledi.

Buna karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle hükümetler, korsanlıkla savaşmak için daha az kaynak ayırmak durumunda kaldı. Bu nedenle 2020'de küresel korsan saldırıları ve saldırı girişimlerinin sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış yaşandı.

Güney Amerika ve Batı Afrika, saldırılardaki artışlarda öne çıkarken Somali'de de korsan saldırıları 2017'de zirveye çıkmasının ardından önemli ölçüde azaldı.

GİNE KÖRFEZİ'NDEKİ SALDIRILARDA ARTIŞ

Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) tarafından yayımlanan rapordan derlenen bilgilere göre, geçen yıl dünya genelinde gemilere yönelik 195 korsan saldırısı ve silahlı soygun olayı gerçekleşti. 2019'da ise 162 olay yaşandığı kayıtlara geçti.

Olaylarda Gine Körfezi ve Singapur'da belirgin artış kaydedildi.

MÜRETTEBAT KAÇIRMA OLAYLARI EN ÇOK GİNE KÖRFEZİ'NDE

2020'de dünya genelinde 135 personel gemilerinden kaçırıldı, söz konusu rakamın yüzde 95'inden fazlasının Gine Körfezi'nde gerçekleşmesi dikkati çekti. Bu bölgede yaşanan 22 ayrı olayda 130 gemi personeli kaçırıldı ve bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

Gine Körfezi'ndeki saldırıların yüzde 80'inden fazlası silahlı gerçekleştirildi, geçen yıl kaçırılan 3 gemi ve ateş açılan 11 gemi de bu bölgede saldırıya uğradı. Körfez'deki gemi saldırılarının yüzde 25'inde mürettebat kaçırma olayları bildirildi.

Korsan saldırılarının genelinde mürettebat, gemiden kaçırılarak tahliyeleri müzakere edilene kadar kıyıda tutuldu. 2020'de kıyıdan en uzakta mürettebat kaçırma olayı karaya 200 deniz mili mesafede gerçekleşti.

Bu nedenle IMB, "bölgedeki gemilerin güvenli demirlemede kargo operasyonlarını başlatana kadar kıyıdan en az 250 deniz mili uzakta kalması" tavsiyesinde bulunuyor.

SALDIRILARA EN FAZLA MARUZ KALAN ÜLKELER

Geçen yıl 45 gemiyle en fazla korsan saldırılarına maruz kalan ülke Yunanistan olurken bu ülkeyi 30 gemiyle Singapur, 18 gemiyle Almanya, 13 gemiyle Hong Kong ve 9 gemiyle Danimarka ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Bu dönemde saldırıya uğrayan Türk gemilerinin sayısı 5 olarak kayıtlara geçti.

Saldırıların yaklaşık yüzde 50'si Nijerya, Endonezya, Singapur ve Benin'de gerçekleşti. Nijerya'da geçen yıl 35, Endonezya'da 26, Singapur'da 23 ve Benin'de 11 gemi korsan saldırısı veya saldırı girişimine uğradı.

TÜRK KONTEYNER GEMİSİNİN 15 PERSONELİ KAÇIRILDI

Dün Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde bulunan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisi, Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırıldı.

Vira Haber