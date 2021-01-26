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İran Endonezya’dan Şeffaflık İstedi

İran Endonezya’dan Şeffaflık İstedi

İran, geçtiğimiz günlerde Endonezya karasularında el konulan “Horse” adlı gemisi hakkında Cakarta hükümetinden ‘şeffaflık’ talep etti.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Endonezya hükümetinden daha fazla bilgi sunulmasını istediklerini belirterek “Olayı daha şeffaf ve net olarak bilmek istiyoruz” dedi. Hatibzade, İran’ın 4 Ocak’ta alıkoyduğu Güney Kore gemisindeki mürettebatın bir kısmının Endonezyalı olması nedeniyle olayın misilleme olabileceği iddiasına da “Bu konuda bir fikrim yok” diye yanıt verdi. İran ve Panama bandıralı 2 tankere, Endonezya sahil güvenlik ekiplerince el konulmuştu.

Vira Haber

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